KOEL Clubs: Segundo split do torneio de FIFA 21 começa no dia 7

Atlanta United de Paulo Neto e Gabriel PN ficou com o título do primeiro split. Saiba mais sobre a próxima fase

Terminou no último dia 27 de maio o Split 1 do KOEL Clubs. O Atlanta United, de Paulo Neto e Gabriel PN, ficou com a taça na última rodada, após bater a Dragões por 8 a 0 no agregado.

A Inter de Milão, de Lucas Tabata e Pedro Resende, uma das favoritas e que estava na liderança até a rodada 15, ficou com o vice. Em terceiro, o Team Bundled, formado por Erick Toniotti e Vinícius Rampazzo.

Os três primeiros garantiram vaga no KOEL Finals, evento final que vai acontecer no dia 31 de julho, em São Paulo.

Estão DEFINIDOS os grupos do SPLIT 2 da #KOEL2021!!



Nossos parceiros @MilionarioDoUT @fefuxribeiro e @jBlazhe foram os hosts do sorteio da fase de grupos!!



Boa sorte à todas as equipes no #Split2KOEL#KOELTaON pic.twitter.com/vNqCLaTB17 — KickOff Electronic League (@koeloficial) June 2, 2021

Início do Split 2

Para o Split 2, existem mudanças na competição. Além do formato, que agora é composto por fase de grupos e mata-mata, sete novas equipes apareceram e três saíram: Wolves, Sporting e Dragões deixam a competição.

Agora são 20, formando assim o maior torneio de clubes da América Latina. Além do título, é claro, outras três vagas para o evento final estão em jogo aqui.

Datas e formato

O Split 2 acontece entre 7 de junho e 8 de julho. Quatro grupos são formados por 5 times, onde só os dois melhores passam para o mata-mata. E nesta segunda fase segue-se a lógica:



1º Grupo A x 2º Grupo D

1º Grupo D x 2º Grupo A

1º Grupo B x 2º Grupo C

1º Grupo C x 2º Grupo B

O evento conta com transmissão ao vivo no YouTube do DAZN, no canal da KOEL no Twitch.tv e na BandSports.