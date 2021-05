KOEL Clubs 2021: Veja o que rolou na 14ª rodada

Líder tropeçam e decisão fica para a última e decisiva rodada

A rodada 14 da KOEL talvez foi a que mais teve surpresas até agora. Dos quatro primeiros, três perderam. Por isso, nada definido até agora sobre o título e nem sobre o G3 do Split 1.

Na terça-feira (18) a eLiga Sul derrotou com autoridade o Atlanta por 6 a 4. Na ida, Matheus MH conseguiu domar a fera Paulo Neto e venceu por 5 a 3. Klaiver só manteve o resultado e empatou a volta por 1 a 1 com Gabriel PN.

No mesmo dia, outra zebra. Os Wolves venceram a favorita Bundled por 5 a 3. Toniotti até abriu vantagem ao vencer a ida por 3 a 2. Mas na volta, Felipe Abd fez um jogo incrível e bateu Rampazzo por 3 a 0. Felipe não vencia desde a rodada 8!

O estreante Santiago “Santy” Velazquez cancelou a festa da Inter

Com a derrota do Atlanta, a Inter teve a chance de levantar o troféu logo na rodada 14. Para isso, era necessário vencer os dois jogos e assim, somar 7 pontos. Entretanto, o argentino de 15 anos estreou com o pé-direito na KOEL ao bater Lucas Tabata por 2 a 1 na ida.

Na volta, o “Rei da América”, Pedro Resende, virou o confronto fazendo 3 a 1 e garantindo a vantagem interista na ponta.

Matheus Longaray estragou os planos da R10

Se Paulo Neto foi “domado” nesta rodada 14, não foi diferente com outro fenômeno do cenário: Phzin.

A R10 enfrentou o Santos precisando da vitória para ter chances de título na rodada 15. Porém, não foi o que aconteceu. Na ida, Lucas Miguelles abriu vantagem ao bater Bruno Vecchia por 2 a 1.

Mas na volta, Matheus Longaray surpreendeu e venceu Phzin por 3 a 1. Essa foi só a segunda derrota do atleta da R10 no torneio. Até então, ele era o atleta com menos derrotas na KOEL.

Jogos da próxima rodada

A rodada 15 vai ser de tirar o fôlego, não tem jeito! Em especial a “Super-Quinta”, com os três jogos mais importantes:

Dragões x Atlanta - 15h30

Bundled x R10 Team - 19h00

Inter x eLiga Sul - 20h00