KOEL Clubs 2021: Veja o que rolou na 13ª rodada

Atlanta e Inter seguem na disputa ferrenha pela taça do Split 1; Bundled e R10 brigam pela última vaga do G3.

Classificação embolada na Koel. Apenas o número de vitórias separa Alanta e Inter que continuam firmes na briga pelo título.

A dupla formada por Paulo Neto e Gabriel PN bateu o Sporting (6x3 no agregado), mas deixou escapar 1 ponto importante. No jogo do Xbox, Gabriel PN empatou com Fineto por 1 a 1 e não computou os pontos pela vitória individual.

Isso fez toda a diferença porque a Inter conquistou as duas vitórias singulares e acabou somando a pontuação máxima (7 pontos). Lucas Tabata venceu Barrinha por 2 a 0 e Pedro Resende bateu Felipe Alabinha por 4 a 1.

Por ter mais vitórias (11 a 10), a Inter depende só de si nessas duas últimas partidas. Em caso de vitória contra Sporting (rodada 14) e eLiga Sul (rodada 15) a taça vai para a Itália.

Phzin voando

A fase do carioca está demais e por isso a R10 Team disparou na tabela. Atualmente na 3ª posição com 67 pontos (1 a mais que o Team Bundled, em 4º), a dupla composta por Lucas Miguelles e PHzin tem grandes chances de vagar com a última vaga do G3.

Nesta rodada 13, por pouco a vitória não escapou. Lucas Miguelles perdeu a ida contra Gui Morgado (Lima Esports) por 1 a 0. Mas Phzin tratou de garantir a vitória ao golear Brenner por 3 a 0 na volta. Aliás, esta é a 7ª vitória seguida dele no Split 1.

Rampazzo manteve a Bundled viva na briga

Se Phzin lidera o R10 Team, Vinicius Rampazzo faz o mesmo com o Team Bundled. Após o empate entre Toniotti e Gustavo por 1 a 1 na ida entre Bundled e Black Dragons, caiu nas mãos dele a responsabilidade.

Em caso de derrota, as chances da equipe de ficar no G3 quase desapareceriam, mas não foi o que aconteceu. Após sair atrás do placar contra Andrew C4, Rampazzo virou a partida com um gol de calcanhar aos 85’ que levou os narradores à loucura.

Rapaz...



O favorito @ATLUTD foi derrotado pela @eligasul por um placar de 6x4 no agregado e não depende mais de si para ser campeão do Split 1 da KOEL Clubs. @Inter, @R10team1 e @teamBundled ainda jogam na rodada e podem ultrapassar a equipe!



EMBOLOU tudo, amigo! 🔥🔥 pic.twitter.com/KE6pbJv0kh — KickOff Electronic League (@koeloficial) May 18, 2021

Jogos da próxima rodada

Essa duas brigas movimentam a próxima rodada do torneio, então, vale ficar de olho em:

Atlanta x eLiga Sul às 15h30, na terça-feira (18) e Inter x Sporting, às 20h00, também na terça para saber pra onde vai a taça.

A Bundled enfrente o Wolves, às 19h, também na terça. Enquanto o R10 Team joga só na quinta (20) contra o Santos, às 15h30.