KOEL 2021: Relembre o que rolou no campeonato de FIFA 21

A Koel Clubs 2021, principal campeonato de FIFA 21 do Brasil, chegou a sua grande final. Foram três splits com as principais equipes e jogadores do Brasil, que brigaram por vagas na grande final, que acontece neste sábado (28) na Max Arena em São Paulo.

O primeiro split foi disputado em pontos corridos e teve Inter, Atlanta, R10 Team e Bundled brigando pelo título até a última rodada. Paulo Neto e Gabriel PN foram os destaques, levando o Atlanta ao troféu, além das vagas de Inter e Bundled.

No segundo split novos times se juntaram à competição, como a SPQR Brasil Team, Cruzeiro eSports, CM eSports, Tuzzy FIFA, MGCF eSports, B4 e uma equipe argentina, formada pela parceria entre KRU eSports e 9Z Team.

O split final marcou a disputa pelas duas vagas restantes na grande final, que ficaram com SPQR Brasil Team e Lima eSports. Enquanto isso, R10 Team e SPQR fizeram um duelo de gigantes pelo título, com a taça ficando com a Tropa do Bruxo.

Agora Atlanta United, Lima eSports, Cruzeiro eSports, Bundled, R10 Team, MGCF eSports e SPQR Brasil Team se preparam para os confrontos finais, que definirão o grande campeão da KOEL 2021.