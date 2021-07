KOEL 2021: Bundled e R10 Team decidem a final do Split 2

Segunda etapa da competição vai chegando ao seu final e premiará com 6 mil reais o campeão

Após quatro rodadas de grupos, quartas e semifinais, temos os dois finalistas do Split 2 da KOEL. R10 Team e Bundled se enfrentam na quinta-feira, às 20h, jogando pela glória, pela taça e claro, pela premiação.

Ambas já garantiram vaga para o KOEL Finals, juntando-se a Cruzeiro, Atlanta, Inter e MGCF. No próximo split o 3º, as últimas duas vagas serão definidas entre as 14 equipes restantes.

Como chega a Bundled?

A dupla da Bundled no Split 2 sem peso, já que a vaga já estava garantida por conta da campanha no Split 1. Em entrevista no Cartas na Mesa, Toniotti avisou: "Vamos entrar pra prejudicar, pra bagunçar as outras equipes”. E de fato, isso aconteceu.

Após derrota na primeira rodada por 4x3 frente ao Cruzeiro, a dupla engrenou de vez e venceu todas! O grande destaque é a fase de Vinícius Rampazzo. Com um ataque quase impossível de parar, o paulistano ganhou todos os seis jogos.

simplesmente 6 vitórias em 6 jogos.



Com a vantagem do jogo de ida, @RampazzoR10 foi mortal nos ataques e carimbou a vaga pra final.



Se o FIFA é momento, o Rampazzo 🧙‍♂️vai chegar GIGANTE pra final.



➡️ E essa la croqueta cancelada no 2º gol é coisa de doido. #KOELTAON — Victor Fagarassi (@victorfagarassi) July 7, 2021

Como chega a R10 Team?

Já a dupla carioca da R10 vem sedenta pelo título. Após ficarem no quase na temporada 1 da KOEL e terminarem o split passado em 4º, agora não querem deixar a chance escapar. “Dessa vez vai dar tudo certo. Vai ser diferente” disse Matheus “MH”.

Aliás, MH e PHzin é a dupla atual campeã mundial. Eles venceram o FIFA eClubs World Cup nesta temporada representando a eLiga Sul, organização parceira da R10.

Assim como seu adversário, PHzin chega invicto nesta final. Foram quatro vitórias e dois empates até aqui. Rampazzo lembrou, em entrevista, da força ofensiva dele: “O PHzin ataca muito bem e eu tenho certeza que vai ser um jogo com muitos gols. Podem se preparar.”

A @R10team1 está CLASSIFICADA para a FINAL do #SPLIT2KOEL após golear o @CruzeiroEsports por 6x1 no placar agregado!



Parabéns @mh7_R10 e @PHzinR10! Nos vemos na quinta-feira para a grande FINAL!! — KickOff Electronic League (@koeloficial) July 6, 2021

A grande decisão rola nesta quinta-feira em twitch.tv/koel e no Youtube da DAZN. Cruzeiro e MGCF abrem a transmissão jogando pelo terceiro lugar. Na sequência, às 20h, a bola rola para descobrirmos o grande campeão do Split 2.