Ko Itakura pode deixar o Ajax já após um ano

Ko Itakura pode retornar ao Borussia Mönchengladbach neste verão, segundo informa o Sport Bild. O clube alemão está muito interessado no zagueiro japonês.
No verão passado, Itakura foi transferido do Gladbach para o Ajax por cerca de dez milhões de euros. Agora, ele pode, portanto, fazer o caminho inverso.
O clube vê em Itakura o substituto ideal para Nico Elvedi, que poderá deixar o time neste verão. No entanto, até o momento, apenas o Leeds United se manifestou pelo zagueiro suíço. O clube fez uma oferta de 8,5 milhões de euros, enquanto o Borussia Mönchengladbach pede dez milhões.
O clube gostaria de avançar com a contratação de Itakura, mas quer primeiro vender Elvedi. Por isso, o Ajax ainda não recebeu nenhuma oferta oficial.
No inverno passado, o Die Fohlen já havia tentado contratar Itakura por meio da temporada junto ao Ajax, mas o clube holandês, recordista em títulos, recusou a proposta. Agora, porém, o clube está aberto à saída do zagueiro.
Itakura disputou dezoito partidas da Eredivisie pelo Ajax nesta temporada. Ele marcou um gol, na partida fora de casa contra o FC Volendam (2 a 2).
No final da temporada, ele também foi utilizado como meio-campista defensivo.
Entre 2022 e 2025, Itakura também jogou pelo Gladbach. Antes disso, ele atuou, entre outros, pelo Schalke 04, Manchester City e FC Groningen.