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NECIMAGO
Siep Engelen

Traduzido por

KNVB oferece ajuda ao NEC logo após vitória sobre o Olympiakos

NEC Nijmegen x Olympiacos
NEC Nijmegen
Olympiacos
Champions League Qualification
D. Schreuder

Dick Schreuder está extremamente feliz com a vitória do NEC sobre o Olympiakos (2 a 1) na terceira fase preliminar da Champions League. Após a partida, o treinador deu sua versão dos fatos à Ziggo Sport

“Foi terrivelmente emocionante à beira do campo, acho que também fiz algumas coisas malucas. Mas estou mega orgulhoso do grupo”, começa Schreuder. “Agora é simplesmente seguir para a próxima fase.” 

“Havia realmente a vontade de vencer, e isso eu senti falta no último sábado. Eles compensaram isso hoje. Ainda é uma pena que o gol do Kaj tenha sido anulado, senão nem teríamos precisado jogar a prorrogação. Mas estou mega orgulhoso, com certeza.” 

Antes, o calendário pesadíssimo, com dois jogos por semana, já havia sido amplamente discutido. Agora que o NEC avançou de fase e a vaga na Champions League realmente está em jogo, o assunto volta à tona. Schreuder revela que os jogadores de Nijmegen possivelmente receberão alguma ajuda da KNVB. 

“Ouvi de um dos meus assistentes que aquela partida talvez não fosse ser disputada”, diz Schreuder, referindo-se ao duelo da Eredivisie com o Excelsior no sábado, 22 de agosto, exatamente entre os dois jogos contra o Bodø/Glimt. “Talvez seja ruim, mas também nem estou pensando nisso.” 

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“Eu realmente vejo jogo a jogo”, continua Schreuder. “Vejo quem estará em campo amanhã e quem eu preciso empurrar para fora para ir a campo. Para garantir que eles estejam novamente em condições de iniciar a partida no sábado.” 

No próximo sábado, portanto, o NEC deve entrar em campo de qualquer forma, para o jogo fora de casa contra o Willem II. No último fim de semana, a estreia na temporada contra o Telstar terminou com uma decepcionante derrota por 2 a 1.

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