A KNVB mantém conversas com Roberto Martínez para o cargo de técnico da seleção holandesa, informa o De Telegraaf. O espanhol de 53 anos ainda comandou Portugal na Copa do Mundo de 2026 no verão passado.

Em 30 de junho, há quase um mês e meio, Koeman anunciou que não seguiria como técnico da Holanda. Desde então, a KNVB realizou várias conversas, mas isso ainda não levou a um sucessor definitivo.

Michael Reiziger parecia estar em pole position por muito tempo, diante das longas conversas que teve com a KNVB há pouco mais de uma semana, mas agora isso talvez pareça estar mudando.

“Nigel de Jong conduziu conversas em nome da KNVB com Roberto Martinez (53) para a função de técnico da seleção. O treinador espanhol teria se reunido em Málaga com o diretor de futebol de elite da federação holandesa”, escreveu o De Telegraaf.

Martínez comandou por muitos anos a geração de ouro da Bélgica, mas no período recente foi técnico de Portugal. Na Copa do Mundo do verão passado, ele foi eliminado de forma decepcionante nas oitavas de final pela futura campeã mundial Espanha.

Martínez mantém uma relação próxima com Jordi Cruijff e, além disso, é adepto da filosofia de futebol do pai dele, Johan. Ainda não está claro como transcorreram as primeiras conversas com o espanhol.