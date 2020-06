Klopp revela "vazio" após título do Liverpool

Mesmo extremamente feliz com o título da Premier League e com o desempenho do grupo, o treinador revelou um sentimento estranho após a conquista

Depois de vencer o título inédito da Premier League com o Liverpool e encerrar o longo jejum de 30 anos do clube, Jurgen Klopp revelou que, mesmo com a incrível conquista, está sentindo um vazio por dentro, apesar de também estar muito contente com o feito coletivo.

Os Reds foram campeões nesta quinta-feira (25) mesmo sem entrar em campo. O Chelsea venceu o Manchester City por 2 a 1 e acabou com qualquer chance da equipe de Guardiola alcançar seu rival, mesmo com sete jogos restantes para o fim da competição.

Na temporada passada, a equipe de Klopp passou perto do título, mas terminou apenas um ponto atrás do City, que acabou campeão pela segunda vez consecutiva. Então, nessa temporada, o dominou a e não deu chances para mais ninguém.

Mas mesmo com o enorme sucesso, o treinador alemão revelou que sua reação inicial após a conquista envolvia uma estranha sensação de vazio, mas enfatizou que ele também não poderia estar mais feliz.

"Estou completamente impressionado. Não sei, é uma mistura de tudo - estou aliviado, feliz, orgulhoso, não poderia ter mais orgulho dos garotos", destacou ao site oficial do Liverpool.

“Logo depois, me senti tão vazio por dentro. Não posso acreditar, não estou realmente feliz comigo mesmo no momento em que sinto assim. Mas é um pouco demais. Eu vou ficar bem, ninguém precisa se preocupar”, completou.

Como existia uma boa chance de o Liverpool ser campeão após a partida entre City e , os jogadores e Klopp assistiram ao clássico juntos, esperando ansiosos para comemorar o título, principalmente após a incerteza do que aconteceria com a paralisação do futebol por conta do novo coronavírus.

"Assistimos ao jogo juntos, sabíamos que isso [o Liverpool ser campeão após o jogo] poderia acontecer ou não, não sabíamos. Queremos jogar futebol e estamos muito felizes por termos permissão para jogar novamente. Quando aconteceu foi pura explosão”.

"Contamos os últimos cinco segundos do jogo, mas o juiz contou um pouco mais do que nós, então tivemos que olhar para mais dois ou três passes! Então foi puro ... não posso descrevê-lo”, contou Klopp.

Mas mesmo com o sentimento de “vazio”, Klopp falou que não poderia estar mais contente com o grupo e com a evolução dos jogadores, principalmente após passar tão perto temporada passada e dominar a liga este ano.

"Na verdade, eu não poderia estar mais feliz. Eu não poderia ter sonhado com algo assim e nunca fiz isso antes, honestamente. Não estávamos bem o suficiente há três anos, um ano atrás estávamos muito próximos... o que os garotos têm feito nos últimos dois anos e meio, a consistência que eles mostram é absolutamente incrível e inigualável”, ressaltou.

"Honestamente, eu não tenho idéia de como fazemos isso. Ontem à noite foi um exemplo muito bom. Jogamos como se o estádio estivesse lotado e todo mundo estivesse gritando 'Liverpool' ou o que quer que fosse. É um momento maravilhoso, é o que posso dizer", concluiu.

Agora, o Liverpool não briga por mais nenhum título nesta temporada. Fora da Liga dos Campeões, que já tem data para retornar, e também da , após ser eliminado pelo Chelsea, Klopp pode aproveitar o restante da Premier League para já iniciar a preparação para a temporada seguinte e seguir dominando a Inglaterra e o mundo.