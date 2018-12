Klopp rechaça superstição e ignora dados históricos

Treinador diz que não está pensando no futuro e ressalta foco no presente

De olho no título da Premier League, Klopp não está nem um pouco interessado nos dados históricos das equipes que passaram o Natal no topo da tabela da competição. A vitória por 2 a 0 sobre o Wolves, deixou o time do alemão na liderança do torneio.

Passar a data festiva no topo da tabela só aconteceu duas vezes e em nenhuma delas o Liverpool conseguiu faturar o título. No entanto, o treinador deixou claro que pensa apenas na próxima partida.

"Eu ouvi todas essas coisas... sobre quantas vezes nos últimos e que apenas o Liverpool não ganhou o título liderando no Natal. Eu sei disso, mas é uma besteira. O que isso significa? É uma equipe diferente, um momento diferente, tudo diferente. Se fosse o caso do Liverpool ter sido campeão nas duas vezes eu pensaria no meio do caminho 'trabalho feito?' Não, claro que não", disse.

"Nada aconteceu até agora. Não temos que pensar em maio, temos que pensar nodia 26 de dezembro, contra o Newcastle. Vamos tentar tudo o que temos para ganhar esse jogo", finalizou o comandante.