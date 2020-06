Klopp quer festa lotada por título do Liverpool na Premier League, nem que seja em 2021

Técnico dos Reds sonha com comemoração diante dos fãs e põe recorde de pontos como alvo para o fim da temporada

Muito perto de conquistar o título da Premier League, o técnico do , Jurgen Klopp, sugeriu que a comemoração pela conquista seja na próxima temporada, quando as restrições devido a pandemia do coronavírus devem ser menores.

Os jogos do Campeonato Inglês retornarão no dia 17 de junho, mas os duelos serão com portões fechados. E o Liverpool, que precisa de duas vitórias nas próximas nove partidas para levantar a taça, não poderá festejar com a sua torcida.

Para Jurgen Klopp, no entanto, as comemorações podem ficar para a próxima temporada.

Mais times

"Que não poderemos comemorar da maneira que sempre sonhamos, isso não é legal, eu entendo perfeitamente isso", disse ele à Sky Germany. "Eu me sinto da mesma maneira. Não é o meu ideal comemorar sozinho no estádio e depois apenas dirigir para casa", continuou.

"Não foi assim quando pensamos sobre isso. Mas isso não pode ser mudado agora. Por que devemos agora fazer uma grande coisa sobre algo que não pode ser mudado?", indagou.

That was for you ❤️



A great afternoon a year ago, now remember to stay safe and look after eachother 🙌 pic.twitter.com/P9ILttjDQG — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 2, 2020

"Chegará um dia em que a vida voltará ao normal. Quando alguém encontrou a vacina, quando alguém encontrou uma solução para o problema, quando as taxas de infecção são iguais ou inferiores a zero - esse dia chegará eventualmente. Então temos o direito de celebrar o que queremos comemorar naquele dia", afirmou o treinador.

"Se estiver a 12ª ou a 13ª rodada da próxima temporada e quisermos comemorar, quem vai impedir? Então ainda temos o troféu e poderemos conduzi-lo pela cidade e pegar o ônibus. Se outras pessoas acharem que somos completamente loucos, sinceramente não me importo", disse.

"Ainda pode ser uma celebração especial? Sem dúvida. É diferente, mas às vezes é diferente", concluiu.

O Liverpool venceu 27 de seus primeiros 29 jogos da Premier League e está próximo de quebrar o recorde de 100 pontos marcados pelo .

Mais artigos abaixo

Para Klopp, o recorde deve ser o principal alvo de seus jogadores no momento.

"Esta temporada pode se tornar histórica, devo dizer com clareza", afirmou. "E não apenas o histórico do clube, mas o histórico em geral. Temos a chance de obter um número inacreditável de pontos e estamos nos preparando, e então veremos o que acontecerá".