Klopp não será demitido... mas é possível reverter o declínio do Liverpool?

Algo está quebrado em Anfield agora, mas quanto dano será causado quando os problemas forem corrigidos?

Você sabe que são tempos estranhos quando Jurgen Klopp se vê concordando com a avaliação de um jornalista sobre o desempenho de sua equipe. O técnico do Liverpool muitas vezes se irrita quando outros tentam dissecar, apontar o dedo ou tirar conclusões, mas ele só conseguiu concordar quando foi sugerido que seu time parecia “caótico” durante o empate, de 3 a 3, com o Brighton, no sábado.

"Você está certo", foi a resposta, antes de uma continuação condenatória. “E se formos 100% honestos, não é a primeira vez.”

Klopp completará seu sétimo ano como técnico dos Reds na próxima semana, mas se ele sentirá vontade de comemorar é outra questão. Foi, na maior parte, uma jornada maravilhosa, mas estes são tempos de teste em Anfield. Seja um pontinho temporário ou algo mais profundo, Klopp tem muito o que pensar e muito o que classificar.

Às vezes, contra o Brighton, ele disse, ele foi transportado de volta aos primeiros dias em Merseyside, quando a confiança era baixa, os resultados eram irregulares e, como ele tão memorável colocou, “ninguém gostava do time, nem mesmo o próprio time”.

Naquela época, ele apontou, uma vantagem de um gol era suficiente para causar “ataques cardíacos” em Anfield, tão ruim era o Liverpool em encerrar os jogos. “Nós simplesmente não fomos convincentes”, lembrou Klopp, e deve ter sido doloroso para ele comparar esse time atual, altamente treinado, caro e com medalhas para mostrar por seus esforços, com aquela confusão de 2015.

É onde eles estão agora, porém, e o sábado serviu apenas para sublinhar suas lutas por confiança, desempenho e impulso. “Um momento que temos que passar juntos”, disse Klopp. Este é o Liverpool, o Liverpool dele, mas certamente não como os conhecemos.

Getty

Nove jogos na nova temporada, houve apenas três vitórias, e duas delas foram cortesia de gols no final. Eles estão em nono na Premier League, a 11 pontos do primeiro lugar e mais próximos de Everton, Brentford e Nottingham Forest do que do Manchester City. Pode ser cedo, mas a ideia de um desafio de título já parece fantasiosa. Absurdo mesmo.

Para ser honesto, eles farão bem em terminar entre os quatro primeiros jogando assim. Eles sabem exatamente o que precisam fazer, exatamente do que são capazes e exatamente o que seu técnico espera deles, mas, por algum motivo, as rodas não estão girando como costumavam.

Seus problemas são inúmeros, muitos deles para contar. Os principais jogadores estão machucados, enquanto outros estão lutando para chegar ao patamar da temporada passada. A energia se foi, os alicerces enfraqueceram e a suspeita crescente é que, se não for uma equipe em transição, é uma equipe em declínio.

Certamente, parece que há uma grande ressaca da temporada passada, quando o time de Klopp chegou perto de quatro títulos. O custo dessa busca, tanto física quanto mental, pode ser visto nas atuações do Liverpool durante as primeiras semanas desta campanha. Eles lutaram tanto por tanto tempo, mas parece que isso pode ter tirado tudo deles.

De que outra forma você explica o fato de que, praticamente, todos os principais jogadores dos Reds estão lutando ao mesmo tempo? Não se trata apenas da defesa de Trent Alexander-Arnold ou do gol de Mohamed Salah, este é um grupo de jogadores que perdeu o que os tornou especiais. Seja Virgil van Dijk, Fabinho, Jordan Henderson, Andy Robertson, James Milner, Salah ou Alexander-Arnold, o padrão caiu.

Getty

Você pode ver isso na queda de intensidade, o colapso completo do jogo de pressão, que, por tanto tempo, foi a marca registrada do Liverpool.

Foi, de acordo com Klopp, “horrível, horrível de assistir” a facilidade com que Brighton jogou no sábado, expondo a falta de organização de maneira bastante brutal. A equipe de Roberto De Zerbi certamente não é a primeira a fazer isso nesta temporada, e Arsenal e Manchester City, os próximos dois adversários dos Reds na liga, devem explorar os mesmos defeitos. Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne, Bukayo Saka e Erling Haaland certamente devem estar atentos a isso.

“Estamos sob pressão”, admitiu Klopp. “Não tentamos aumentá-lo todos os dias, mas está lá. Queremos melhorar, mas isso só acontece quando nos apresentamos.”

Como ele conserta as coisas, então? Ele falou de “reinvenção” após a derrota para o Napoli, na Liga dos Campeões, no mês passado, e seu time respondeu com uma exibição encorajadora e vitoriosa sobre o Ajax, mas sábado parecia mais do mesmo, uma exibição desarticulada, cheia de erros e punida com mais perda de pontos. Um passo para frente, dois passos para trás. Tão frustrante, para o treinador e os torcedores.

(C)Getty Images

Fato é que não há pressão sobre Klopp de dentro do Liverpool. Este não é o Chelsea, onde um técnico é demitido ao primeiro sinal de problemas. Klopp tem tanto crédito no banco quanto qualquer treinador de futebol, e com razão. O que ele fez com este clube, esta equipe, foi magnífico.

Ele terá tempo para mudar as coisas, e você seria corajoso em apostar contra ele, mas se a Fenway Sports Group estiver prestando muita atenção ao que está acontecendo, eles certamente perceberão que tempo é uma coisa, apoio é outra, e que Klopp vai precisar de ambos no mercado de transferências daqui para frente.

Ele não se cansou disso no verão, quando um novo meio-campista era uma necessidade absoluta, e o custo disso foi visto desde então. O Liverpool é melhor do que está mostrando atualmente, mas precisará de uma boa cirurgia em breve, com contratos expirando, jogadores envelhecendo e rivais fazendo grandes jogadas.

Enquanto isso, tudo o que eles podem fazer é tentar trabalhar e entrar em forma. O Rangers visita os Reds na terça-feira (3). Arsenal e City estão no horizonte. Grandes jogos que Klopp espera trazer uma grande resposta do seu lado.

Esta equipe ainda não está morta, mas as luzes de advertência certamente estão piscando. Eles estão assim desde o apito inicial, contra o Fulham, em agosto.

A questão agora é quanto dano será causado quando eles ligarem o carro novamente.