Klopp melhorou Salah e Mane? Keita quer ser o próximo

Atacante guineense quer se tornar mais um africano que alcança seu melhor futebol sob o comando do técnico Jurgen Klopp

Depois de ver as carreiras do egípcio Mohamed Salah e do senegalês Sadio Mané deslancharem, o guineense Naby Keita espera ser o próximo da lista de africanos a alcançarem seu potencial sob o comando de Jurgen Klopp.

O alemão é considerado um dos melhores treinadores do mundo e acabou de ganhar a com o time inglês.

Klopp fez contratações inteligentes desde que chegou a Anfield, mas se destacou ainda mais por maximizar o talento que tinha a sua disposição.

Salah e Mané são dois exemplos de jogadores atingindo seu potencial: eles dividiram a Chuteira de Ouro da Premier League nesta última temporada. Agora é a hora de Keita seguir seus passos.

O atacante, que chegou a em 2018, disse à Goal como é a vida sob o comando de Klopp: "Ele sabe como tratar os jogadores e como ajudá-los. Ele sempre fala com todos dentro e fora do gramado e os ajuda a melhorar. Ele te faz dar tudo e mais um pouco nos jogos."

"Todos podem ver o que ele fez com Salah e Mané e agora espero que seja comigo na próxima temporada", completou Keita.

O atacante está convencido de que tem mais a oferecer ao time. Após um começo discreto no clube, ele ainda não justificou os 52 milhões de libras (R$ 253 milhões) investidos nele.

Ele comenta as mudanças que precisou enfrentar desde que deixou o futebol alemão: "Eu era um criador de jogadas no Leipzig. Eu levava a bola com mais liberdade para fazer o que eu quisesse, para levar a bola aos atacantes ou para entrar na área e marcar gols".

"No Liverpool temos mais atacantes como Salah, Mané e Roberto Firmino que marcam muitos gols", completou.

"No meu primeiro ano eu só tentei me adaptar ao time e à Premier League. Há muitas diferenças entre o futebol na e na e também entre Leipzig e Liverpool e nas minha funções em campo. Espero que tudo melhore no ano que vem".

Keita terminou a temporada 2018-19 com três gols em 33 partidas.

Uma lesão o tirou da final da Champions League contra o , mas ele considera a sua temporada de estreia um sucesso e promete mais.

"Vencemos a Champions League pela primeira vez desde 2005 e estávamos na briga pela Premier League até a última partida, então é claro que foi bom para o time e para mim", afirmou.

"Espero ajudar o time a conquistar a Premier League na próxima temporada".