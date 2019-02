Klopp leva “enquadrada” após comentários sobre arbitragem

Técnico reclama de imparcialidade de Kevin Friend após empate contra o West Ham e Federação Inglesa de Futebol exige justificativa por escrito

A Federação Inglesa de Futebol (FA) exigiu uma explicação de Jürgen Klopp sobre os comentários feitos em relação ao árbitro Kevin Friend após o empate em 1 a 1 contra o West Ham, pela 25ª rodada da Premier League, na última segunda-feira (4), durante entrevista para o canal Sky Sports.

"Houve muitas situações em que o árbitro parecia marcar lances de maneira igual para os dois lados ou mais para um lado. Ele apitou uma falta para a outra equipe que não aconteceu. Como ser humano, sei que se eu cometo um erro no primeiro tempo, não vou fazer com que essa diferença fique ainda maior", justificou o alemão.

Os Reds saíram na frente graças ao gol marcado por Sadio Mané, que não foi anulado mesmo com o impedimento de James Milner na jogada. Torcedores usaram as redes sociais para manifestar a insatisfação com o lance.

Lino not even looking at Milner for Liverpool’s goal, too busy admiring Lallana’s pass pic.twitter.com/wuxuNCWbtz — Ian Abrahams (Moose) (@BroadcastMoose) 4 de fevereiro de 2019

Linesman looking at Milner like pic.twitter.com/FvhWRX3yGg — Sam McGuire (@SamMcGuire90) 4 de fevereiro de 2019

A federação exigiu que o treinador se manifestasse por escrito em relação aos pontos de discordância que considera mais graves na partida. Normalmente, a federação tolera reclamações sobre a arbitragem após os jogos, desde que não haja incoerência, questionamento sobre a integridade do juiz ou se preonunciar de maneira ofensiva.

Com o empate, o time de Anfield Road viu a vantagem na liderança diminuir para três pontos em relação ao segundo colocado, o Manchester City. A equipe volta a campo no sábado (9), quando encara o Bornemouth.