Klopp e o empate do Liverpool: "não foi perfeito, mas foi suficiente"

Reds não aproveitaram o fator casa, mas jogam por um empate sem gols para se classificarem na Champions

O Liverpool bem que tentou, criou chances e fez alguma pressão, mas não saiu do zero com o Bayern de Munique nesta terça-feira (19), em Anfield. Um resultado que deixa os ingleses com sentimentos mistos para a partida de volta pelas oitavas de final da Champions League.

Para o técnico Jürgen Klopp, porém, o saldo dos Reds ainda deve ficar melhor com o passar do tempo, quando se aproximar a decisão na Alemanha, em março.

"Não é o resultado, nem o jogo com o qual sonhamos. Foi um jogo intenso, deu pra ver o respeito dos times, um pelo outro. Mas tivemos chances, no primeiro tempo com Sadio (Mané), depois se ele tivesse tido mais sorte com a bicicleta... um gol teria mudado as coisas", avaliou o treinador após o duelo.

"O problema foi a qualidade do adversário, e o último passe não foi nosso amigo. Tivemos 10, 12 situações em que tínhamos o gol de bandeja, pecamos no passe e demos a bola de presente."

O treinador confia no potencial de sua equipe em surpreender na Allianz Arena, quando as duas equipes voltarem a medir forças.

"Ainda acho que o Bayern se sente um pouco melhor do que nós, mas temos três semanas e, pouco a pouco, esse resultado vai melhorar para nós e piorar para o Bayern", continuou.

"Vai ser um jogo difícil em Munique. Se vencermos por 1 a 0, o que terá mudado de verdade? Um 0 a 0 teria sido o suficiente. Então não foi perfeito, mas bom o bastante."

O Bayern recebe o Liverpool no dia 13 de março, uma quarta-feira, a partir das 17h do horário de Brasília. Com o resultado da ida, qualquer empate com gols na Baviera classifica os ingleses às quartas de final.

"It’s not perfect but good enough to work with."



"It's not perfect but good enough to work with."

Confira outros tópicos de Klopp na coletiva:

Período sem jogos fez diferença?

A pausa de dez dias... o que o último passe tem a ver? É preciso pensar sobre isso. Não tenho ideia do porquê não acertamos o último passe. É sobre entender o momento, e acertar a última parte. Tivemos um descanso de 10 dias, e agora não teremos mais nenhuma pausa.

Fim de semana: clássico na Premier League

Agora precisamos nos recuperar e preparar para o Manchester United. Eles estão em muito boa forma, obviamente, vimos isso na segunda-feira. Agora vamos pensar nisso. Vai ser difícil também, mas é assim para os grandes clubes, um dia o Bayern, no outro o United."

Bayern mais fraco ou mais forte na volta?

Vamos ver quem vai estar à disposição, eles tiveram alguns problemas desta vez. Goretzka, tenho quase certeza que vai poder jogar a volta, Arjen Robben também, se estiver apto. Vamos ter um jogador de volta também. Queríamos ter um resultado hoje com o qual pudéssemos trabalhar, e podemos trabalhar com esse.