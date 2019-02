Klopp diz que juiz quis “compensar” contra o Liverpool

Após o empate em 1 a 1 com o West Ham, o treinador dos Reds falou sobre arbitragem e briga pelo título da Premier League

Jurgen Klopp reconheceu que o Liverpool não fez uma boa exibição, após o empate por 1 a 1 com o West Ham, nesta segunda-feira (04), que diminuiu a distância de sua equipe para três pontos em relação ao vice-líder Manchester City.

O treinador alemão falou sobre o desempenho aquém do esperado e não escondeu a insatisfação com o juiz. No entanto, Klopp reconheceu que ainda não sabia que o gol marcado por Mané havia sido em posição irregular (de Milner, que deu a assistência) e indicou que isso mudou a postura do árbitro na segunda etapa.

“Não foi o nosso melhor. Nós marcamos o gol, que depois da partida eu soube que estava impedido e isso explica um pouco o segundo tempo, porque acho que o juiz soube disso no intervalo”, afirmou após o jogo.

Um frame que escancara o impedimento de Milner no lance do gol de Mané. pic.twitter.com/PkZBhGz7WN — West Ham Táticas (@WHTaticas) 4 de fevereiro de 2019

“Tiveram várias situações estranhas, que não eram decisivas, mas quebravam o ritmo e isso não ajuda. Eles fizeram um gol, então o empate é justo. Eu conversei com o juiz sobre essas situações, mas realmente de forma calma. Ele não respondeu de forma educada”.

“Como um ser-humano, se eu soubesse que havia cometido um grande erro no primeiro tempo, eu não gostaria de abrir ainda mais o espaço, então entendo isso. Mas durante o jogo eu não entendia porque não sabia que o nosso gol tinha sido irregular. É um ponto, então seguimos. Precisamos entregar, ainda é cedo para falar da corrida pelo título”, completou.