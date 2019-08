Klopp confirma Alisson fora "por algumas semanas"; Liverpool contrata novo goleiro

Veterano Andy Lonergan é contrato para compor o elenco; brasileiro não tem data para voltar

Diante da lesão de Alisson, o firmou contrato com de um ano com o veterano goleiro Andy Lonergan, de 35 anos. Ao site oficial do Liverpool, Jurgen Klopp confirmou que o brasileiro ficará fora por algumas semanas.

“Não é muito bom. É uma lesão na panturrilha que obviamente o deixará de fora por um tempo”, afirmou Klopp. “Não quero fazer um prognóstico exato de quando ele volta, mas com certeza está fora do jogo de quarta-feira [contra o , pela ]”.

Jürgen Klopp has confirmed @Alissonbecker will be sidelined for ‘the next few weeks’ due to the calf injury he sustained on Friday. — Liverpool FC (@LFC) August 12, 2019

Lonergan chega para ser reserva de Adrián. O ex- será o goleiro titular do Liverpool até que Alisson se recupere. Os Reds ainda tem outro goleiro em seu elenco, o jovem Caoimhin Kelleher, que ainda não está pronto para atuar no time principal.

Alisson se machucou na sexta-feira, durante a vitória do time de Anfield por 4 a 1 contra o City. Em uma cobrança de tiro de meta, aos 39 minutos do primeiro tempo, o goleiro sentiu a lesão e logo foi substituído por Adrián.