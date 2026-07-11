Klopp-Alemanha, falta apenas a assinatura: visita relâmpago dos dirigentes a Nova York

O primeiro contato oficial de longa duração entre Jürgen Klopp e a federação alemã ocorreu nas últimas horas em Nova York. O presidente da federação, Bernd Neuendorf, e o vice-presidente, Hans Joachim Watzke — ex-diretor-geral do Borussia Dortmund, time comandado por Klopp —, chegaram ontem à noite aos EUA e se encontraram com o futuro técnico e seu agente, Marc Kosicke, em um hotel próximo ao aeroporto.





O CONTRATO — Com contrato até 2030, o técnico já deu seu consentimento para assumir o novo cargo, substituindo Julian Nagelsmann, que renunciou na semana passada após a eliminação da Alemanha nas oitavas de final da Copa do Mundo, derrotada nos pênaltis pelo Paraguai. Klopp está nos Estados Unidos como comentarista da Magenta TV, o canal da Telekom, e permanecerá lá até a final.







