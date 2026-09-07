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imago-sport-1082434848.jpgANP
Rian Rosendaal

Traduzido por

Kieft realmente atônito com tudo o que foi desencadeado após ataque a Van Bommel

PSV
R. van Bommel

Wim Kieft acha que Ruben van Bommel está sendo tratado de forma dura demais após sua falta forte durante Ajax x PSV. Foi o que disse o conhecedor de futebol de Haarlem dois dias depois no podcast KieftJansenEgmondGijp.

"Todo esse caso do Van Bommel. Ainda quero dizer algo sobre isso. A indignação total que tomou conta da Holanda", assim Kieft abre sua análise sobre o momento mais comentado do último fim de semana.

"Achei enormemente selvagem o que aquele garoto fez. Foi impensado e é cartão vermelho, simplesmente. Mas isso tudo não está exagerando um pouco, gente?", o ex-atacante também considera, por outro lado, que surgiu uma perseguição contra o atacante do PSV.

René van der Gijp está um pouco decepcionado com Van Bommel. "Quando percebeu que não ia conseguir chegar, ele ainda foi com tudo", descreve o analista de Dordrecht sobre a entrada do jogador do PSV em Aaron Bouwman, defensor do Ajax.

"Claro que é cartão vermelho. Mas a indignação total que agora surgiu na Holanda. Isso eu realmente acho...", repete Kieft, dizendo que há críticas até demais ao ainda jovem e inexperiente Van Bommel.

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Van der Gijp viu Van Bommel bastante abalado após o clássico entre Ajax e PSV. "Eu vi que ele ficou mexido com isso depois do jogo. Zlatan Ibrahimovic não ficaria. Ele teria orgulho disso."

Por fim, Rob Jansen entra na conversa: "O importante é como ele vai lidar com isso. E como o clube PSV vai se posicionar publicamente. O pai dele e Bert van Marwijk podem ter um papel importante nisso."

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