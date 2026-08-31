Kieft profundamente decepcionado com estrela da Eredivisie: "Ele decepciona, decepciona muito"

Wim Kieft está longe de ficar impressionado com Ricardo Pepi. O ex-centroavante viu o PSV vencer o FC Utrecht por 6 a 1 fora de casa neste domingo, mas considerou que o atacante americano mal teve um papel relevante. “Pepi decepciona. Sim, ele decepciona muito”, concluiu Kieft na noite de segunda-feira, no Rondo, da Ziggo Sport.

O PSV ainda teve dificuldades no início em Galgenwaard, já que Artem Stepanov colocou o FC Utrecht em vantagem logo cedo. Depois disso, o time de Eindhoven assumiu completamente o controle e, com gols de Ruben van Bommel e Guus Til, virou o placar antes do intervalo para 2 a 1.

Após o intervalo, o atual campeão nacional acabou disparando diante da equipe do técnico Anthony Correia. Mauro Júnior, Sven Mijnans, Til e Sergiño Dest fizeram com que a conta parasse em seis gols do PSV, mas Pepi não conseguiu aproveitar a diferença técnica.

Foi justamente a atuação do centroavante que decepcionou Kieft. “Acho que ele tocou na bola três vezes no primeiro tempo. Que ele não participe da construção, tudo bem, porque acho que essa também não é a qualidade dele”, disse o ex-goleador.

“Mas ele sempre foi muito afiado na frente do gol. Agora está tudo ficando no quase”, prosseguiu Kieft, em tom crítico. Por isso, o analista tem dificuldade para entender por que Pepi atualmente não está alcançando o nível que já mostrou antes em Eindhoven.

Kieft, porém, também já viu uma versão muito diferente do americano. “Não sei o que houve com esse Pepi. É claro que ele teve muitas lesões, mas eu o considerava sobretudo um ótimo substituto para Luuk de Jong”, recordou o ex-internacional.

Segundo Kieft, Pepi chegou até a viver um período em que se podia discutir seriamente se ele não deveria ter preferência sobre De Jong. “Em certo momento, pensei: talvez você tenha mesmo que colocá-lo. Aí ele se machucou. Eu também não sei”, afirmou Kieft.