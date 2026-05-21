Kieft aponta com precisão a maior deficiência do atacante do Ajax, Kasper Dolberg

Wim Kieft faz uma avaliação bastante severa sobre Kasper Dolberg no programa “KieftJansenEgmondGijp” desta quinta-feira. O analista de Haarlem, que já jogou pelo clube de Amsterdã, não acredita que o atacante dinamarquês chegue a atingir o mais alto nível.

O apresentador Michel van Egmond sugere no podcast de quinta-feira que Kieft é fã de Dolberg. Pelo menos alguém que sabe valorizar as qualidades do atacante dinamarquês. Ele acrescenta imediatamente que o FC Midtjylland está seriamente interessado no jogador do Ajax.

“Sério? Ele ainda não é tão velho, né? 28 ou 29 anos”, responde Kieft com certa surpresa. “Ainda dá pra jogar por uns bons anos.”

O ex-atacante do Ajax passa então a fazer uma análise sobre Dolberg, que tem contrato em Amsterdã até meados de 2029. “Ele não consegue manter a regularidade, embora jogue muito bem. Aquele garoto do Lammers também joga muito bem. Mas eles não conseguem ir até o fim.”

Kieft também não espera que Dolberg dê mais um passo em seu desenvolvimento. “Não, claro que não. Se Dolberg conseguisse fazer isso semana após semana, já teria marcado 30 gols na Holanda.”

“Não dá nem para culpar ele por isso. É simplesmente quem ele é. Nós pensamos: que coisa fraca, tudo isso. Mas, enfim, se você não consegue se motivar”, suspira o crítico Kieft ao encerrar a discussão sobre o cobiçado Dolberg.

Dolberg (28) esteve sob contrato com o Ajax entre 2016 e 2019. Após passagens pelo OGC Nice, Sevilla, TSG Hoffenheim e Anderlecht, o atacante voltou no ano passado ao Johan Cruijff ArenA. Na época, o Ajax pagou dez milhões de euros por Dolberg, que assinou por quatro anos.