Kieft: "Alguém precisa dizer àquele garoto que isso não dá mais..."

Wim Kieft levantou questionamentos na noite de segunda-feira sobre o papel de Bram Nuytinck na defesa do NEC. O defensor de 36 anos foi titular no sábado contra o Feyenoord por causa da ausência de Philippe Sandler, mas, segundo Kieft, ficou dolorosamente claro que Nuytinck tem dificuldade com a forma como o time de Nijmegen quer defender.

Por causa do estilo de jogo ofensivo do técnico Dick Schreuder, os defensores do NEC frequentemente acabam em grandes espaços, observa Kieft também. "Com Sandler, o NEC já não tinha muita velocidade. Agora estava o Nuytinck ali... Na verdade, alguém precisa dizer a ele que não dá mais, ou dá?"





Principalmente o 1 a 2 de Valente é citado no Rondo como exemplo. Uma bola longa foi desviada de cabeça, após o que Valente pôde avançar desde o meio-campo e recolocou o Feyenoord em vantagem. Youri Mulder vê nisso uma consequência clara das escolhas táticas do NEC: "Isso é consequência desse um contra um em todo o campo."

Segundo Theo Janssen, Nuytinck também poderia ter antecipado ele mesmo, naquela situação, a sua falta de velocidade. "Se você, sendo o Nuytinck, sabe: oké, eu não sou o mais rápido, e essa bola longa vem, então também poderia pensar: deixa o Ferri cabecear. Eu já dou cinco metros para trás e aposto que pego essa segunda bola."

Rafael van der Vaart acha que o problema não está apenas em Nuytinck, mas também tem relação com o sistema do NEC. "Se você joga nesse sistema, então um defensor como o Nuytinck realmente sempre vai ter problemas. Aí precisa ser tudo muito rápido e muito bem feito, e esse tipo de jogador muitas vezes não atua em um nível mais alto que o do NEC", disse o ex-meio-campista.

Ao mesmo tempo, Van der Vaart está feliz que o NEC escolha uma forma tão ofensiva de jogar. "É bonito e você vai ganhar muitos jogos, mas, quando não funciona por um momento, você simplesmente é massacrado."