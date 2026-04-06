خاص لكووورة.. ما حقيقة استغناء الاتحاد عن يوسف النصيري؟

O Kooora revelou a veracidade das notícias que circulam sobre a intenção do Al-Ittihad saudita de rescindir o contrato com Youssef En-Nesyri, atacante da equipe, durante a próxima janela de transferências de verão.

O jornal saudita “Okaz” mencionou que o Al-Ittihad caminha para dispensar o atacante marroquino no próximo verão devido à queda de desempenho, e que a diretoria já começou a buscar um jogador substituto.

En-Nesyri, de 28 anos, juntou-se ao Al-Ittihad na última janela de transferências de inverno, vindo do Fenerbahçe, da Turquia, com o objetivo de compensar a saída do francês Karim Benzema para o rival Al-Hilal.

En-Nesyri disputou 10 partidas com o Al-Ittihad em todas as competições, marcou 4 gols e deu 1 assistência.

"Informação incorreta"

Uma fonte próxima de En-Nesyri disse, em declarações exclusivas ao Kooora, nesta segunda-feira: “Isso não tem qualquer fundamento”.

E acrescentou: “En-Nesyri é um jogador muito importante para o Al-Ittihad, é titular na equipe e, até agora, tem apresentado um bom nível. Seu contrato segue em vigor com o clube”.

En-Nesyri tem contrato com o Al-Ittihad até junho de 2028.

A fonte continuou: “O Al-Ittihad atravessa uma queda de desempenho, especialmente no cenário local, na Liga Profissional Roshn e na Copa do Rei. Por isso, também há rumores sobre o futuro de outros jogadores do time”.

E prosseguiu: “En-Nesyri tem grande popularidade, pois é um dos poucos jogadores que marcaram em Copa do Mundo, Liga dos Campeões, Liga Europa e Copa Africana de Nações. Por isso, quaisquer rumores da imprensa saudita acabam sendo amplamente repercutidos pela mídia estrangeira”.

Sobre se a diretoria do Al-Ittihad entrou em contato com En-Nesyri ou seu agente a respeito do futuro do jogador, a fonte respondeu: “Não, não há contato no momento, e a diretoria deu o apoio necessário ao jogador desde o primeiro dia dele na equipe”.

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O Al-Ittihad vive um período de grande queda, e já está confirmado que terminará a temporada sem títulos no cenário local, enquanto o “Al-Ameed” espera conquistar o título da Liga de Elite Asiática para salvar sua temporada.

A equipa dos Tigres ocupa a sexta posição na tabela de classificação da Liga Roshn de profissionais, com 45 pontos, após o término de 27 jornadas, ficando 25 pontos atrás do líder Al-Nassr.

A equipa também se despediu da Taça do Rei nas meias-finais, às mãos do Al-Kholood.

Os colegas de equipa de Al-Nassiri preparam-se para enfrentar o Al-Wahda dos Emirados na próxima segunda-feira, nos oitavos de final da Liga de Elite Asiática.