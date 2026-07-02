Kessie define sua posição sobre a transferência para o Al-Ittihad

O marfinense Frank Kessié, ex-jogador do Al-Ahli, esclareceu sua posição em relação às notícias que o associavam a uma transferência para o Al-Ittihad durante a atual janela de transferências de verão, em um momento em que o “Al-Amid” busca reforçar o meio-campo antes do início da nova temporada.

O Al-Ahli havia anunciado oficialmente o fim da passagem de Kessié pelo time, depois que ambas as partes decidiram não renovar o contrato, levando o jogador a deixar Jeddah após três temporadas em que conquistou vários títulos, com destaque para a Liga dos Campeões da Ásia.

Nos últimos dias, o nome do jogador da seleção da Costa do Marfim foi associado a uma transferência para o Al-Ittihad, depois que ele foi apresentado à diretoria do clube como uma das opções para substituir o brasileiro Fabinho, o que foi bem recebido por vários dirigentes do clube. Veja os detalhes

No entanto, a concretização da negociação continua dependendo da decisão do novo técnico, que definirá as necessidades finais da equipe e a lista de jogadores estrangeiros antes do início da temporada.

De acordo com a rádio “Al-Arabiya FM”, Kessié decidiu adiar a discussão de todas as propostas que recebeu, tanto da Arábia Saudita quanto do exterior, preferindo não se envolver com questões relacionadas ao seu futuro neste momento.

A emissora indicou que o meio-campista da seleção da Costa do Marfim deseja passar suas férias de verão com tranquilidade, após encerrar sua participação com a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026, e que começará a analisar as propostas após o término do período de descanso.

Ao mesmo tempo, o retorno à Europa continua sendo a opção mais provável para o jogador, especialmente porque ele já havia manifestado o desejo de viver uma nova experiência no Velho Continente após o término de sua passagem pelo Al-Ahli, o que pode diminuir as chances de ele permanecer na Liga Saudita vestindo a camisa de outro clube.

Espera-se que o quadro final fique claro nas próximas semanas, seja com a conclusão das negociações do Al-Ittihad com Kessie, seja com a decisão do jogador de retornar aos campos europeus, que até o momento parecem ser o destino mais provável para sua nova etapa.