"Kepa cometeu um grande erro, mas é um bom garoto", diz Sarri

Técnico ainda não confirmou se camisa 1 será titular contra o Tottenham

Durante entrevista coletiva antes do jogo contra o Tottenham, marcado para esta quarta-feira (27), o técnico Maurizio Sarri adotou tom de cautela ao comentar a situação do goleiro Kepa Arrizabalaga após a polêmica na final da Carabao Cup no último domingo (24).

"O goleiro não é o problema. Kepa cometeu um grande erro mas é um bom garoto", enfatizou Sarri.

O camisa 1 se recusou a ser substituído nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação da decisão da Copa da Liga após sentir dores musculares. A situação causou irritação no banco de reservas do time de Londres e o comandante da equipe azul de Londres ameaçou abandonar a partida.

Compare os números de Chelsea e Tottenham na temporada atual da Premer League:

Mesmo com a derrota nos pênaltis contra o Manchester City, o italiano confirmou que o ambiente no treino após o jogo não estava ruim e que pretende fazer com que o time se empenhe na partida válida pela 28ª rodada da Premier League.

"É difícil jogar a cada três partidas com a mesma intensidade, chegar a cada confronto com a mesma aplicação e determinação, mas temos que fazer isso hoje pois é um jogo muito importante para nós. Sabemos muito bem que o Tottenham está em boa sequência fora de casa, então é fundamental que consigamos defender com o mesmo nível de atenção que na última partida. Não é fácil pois nos desgastamos demais na partida passada", destacou o técnico.

Os Blues ocupam a sexta posição com 50 pontos, 10 a menos que os Spurs, que estão no terceiro lugar.

How to make a pie chart from your data. Please take my survey now