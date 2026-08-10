O Ajax abriu a nova temporada da Eredivisie VriendenLoterij neste domingo com uma vitória por 2 a 0 sobre o PEC Zwolle. Mesmo que isso não tenha sido fácil, observou Kenneth Perez.

“Não foi ruim, não foi bom”, opinou Perez no Voetbalpraat da ESPN. “O que sempre me assusta, quando você faz tantas contratações e tem jogadores acima da média, é que não houve nenhuma calma quando eles jogavam onze contra nove.”

Com isso, Perez se refere ao período da partida em que Sherel Floranus já havia sido expulso com cartão vermelho. “Quando você está com a bola nessa situação, joga onze contra nove.”

Segundo o analista, isso deveria criar uma situação em que o Ajax fizesse a bola girar e pudesse deixar o adversário correndo de um lado para o outro.

“Acho impressionante que, sendo Ajax, Feyenoord ou PSV, você na prática não consiga fazer uma grande roda de bobinho com o Zwolle. Se o Zwolle coloca por um momento mais um atacante, e então usa uma bola longa antecipada, vira um salve-se quem puder. Acho isso realmente muito estranho.”

“Eles só marcam porque o Zwolle perdeu a bola no meio-campo, e aí ficaram no quatro, ou três contra dois. Aí eu penso: quanto isso vale, afinal? Quão bom você é de fato?”, concluiu.

O Ajax só definiu o duelo com o PEC na reta final. Com gols de Jorthy Mokio (aos 76 minutos) e Julian Brandt (aos 90+5), o time de Amsterdã venceu por 2 a 0.