Kenneth Perez já viu o suficiente após o jogo entre Ajax e PSV: “Ele nunca será titular na vida”

Kenneth Perez tem certeza: Couhaib Driouech nunca será titular do PSV. No programa “Dit Was Het Weekend” da ESPN, o analista não poupou críticas ao ponta-esquerda do PSV, que desperdiçou uma grande chance logo no início da partida contra o Ajax.

Driouech teve, na sétima minuto, a chance de fazer o 2 a 0. Um cruzamento de Guus Til caiu bem aos seus pés, mas o ponta-esquerda parecia não estar totalmente preparado para a jogada. Apesar de grande parte do gol estar vazio, o atacante acabou mandando a bola direto para as mãos do goleiro do Ajax, Maarten Paes.

“Por que ele não controla a bola?”, pergunta Perez em voz alta. “Isso é pensar devagar. Ele é um jogador que pensa devagar”, avalia.

“Um bom pensador, um pensador rápido, já sente: ‘Ok, não preciso reagir com tanta pressa’”, continua o dinamarquês. “É claro que a bola chega um pouco atrás dele. Mas se você é um pensador rápido, percebe que Gaaei está escorregando. Então você sabe: ‘Tenho todo o tempo do mundo’”, afirma o ex-jogador do Ajax e do PSV, entre outros.

Seu veredicto final sobre o desempenho de Driouech é, portanto, devastador. “Ele foi realmente muito medíocre neste jogo. Ele nunca na vida será titular do PSV”, diz sua conclusão sobre Driouech.

Driouech chegou no verão de 2024, vindo do Excelsior, por cerca de 3,5 milhões de euros. Em Kralingen, o jovem promissor do sc Heerenveen despontou e disputou 101 partidas pelo clube de Roterdã.

No PSV, o ponta tem que se contentar principalmente com participações como reserva. Ele disputou 38 partidas nesta temporada até o momento, das quais 29 como reserva. O total de minutos jogados está atualmente em pouco menos de 1.300.