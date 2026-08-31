Kenneth Perez acha estranho que Anis Hadj Moussa não tenha mais desempenhado um papel relevante pelo Feyenoord no duelo da Eredivisie VriendenLoterij entre Feyenoord e ADO Den Haag, no domingo. Foi isso que ele disse no Voetbalpraat da ESPN.

O Feyenoord escapou da derrota para o ADO no domingo. Os visitantes abriram 0 a 2 no De Kuip, mas gols de Ayase Ueda e Anis Hadj Moussa garantiram o empate por 2 a 2.

No Voetbalpraat, o assunto é a importância de Hadj Moussa para o Feyenoord. “Ele é praticamente o único que cria alguma coisa, que realmente tem criatividade e que força alguma jogada”, disse Sjoerd Mossou.

“E ainda mais contra um ADO que estava defendendo com dez jogadores a uma distância de 30 ou 40 metros... Imagine só se ele não estivesse em campo.”

Perez justamente considera chamativo o fato de Hadj Moussa não ter mais tido um papel relevante na reta final, quando o Feyenoord buscava o 3 a 2. “Sabe o que foi tão engraçado? Estava 2 a 2, faltavam 7,5 minutos, sendo quatro minutos de acréscimos. Eu estava vendo aquele jogo e me perguntava por que eles insistiam tanto pela esquerda. Aos 86:32, foi a última vez que Hadj Moussa tocou na bola”, contou o analista.

“Como único jogador de linha, ele não tocou na bola nos últimos sete minutos. Isso, claro, é culpa dos companheiros de time do Feyenoord, porque quem é que quer a bola no Feyenoord? Hadj Moussa. Mas eles continuavam indo pela esquerda. Eu pensei: será que eles ficaram malucos ou algo assim?”

“Ele simplesmente tinha que exigir que aqueles meio-campistas acionassem ele. Aí alguma coisa acontece. Eu achei isso muito estranho!”, concluiu Perez.