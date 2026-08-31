Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082172333.jpgBox to Box Pictures
Sam Vreeswijk

Traduzido por

Kenneth Perez, incrédulo com jogadores do Feyenoord: "Eles ficaram malucos ou o quê?"

Feyenoord x Den Haag
Feyenoord
Den Haag
Eredivisie
A. Hadj Moussa

Kenneth Perez acha estranho que Anis Hadj Moussa não tenha mais desempenhado um papel relevante pelo Feyenoord no duelo da Eredivisie VriendenLoterij entre Feyenoord e ADO Den Haag, no domingo. Foi isso que ele disse no Voetbalpraat da ESPN.

O Feyenoord escapou da derrota para o ADO no domingo. Os visitantes abriram 0 a 2 no De Kuip, mas gols de Ayase Ueda e Anis Hadj Moussa garantiram o empate por 2 a 2.

No Voetbalpraat, o assunto é a importância de Hadj Moussa para o Feyenoord. “Ele é praticamente o único que cria alguma coisa, que realmente tem criatividade e que força alguma jogada”, disse Sjoerd Mossou.

“E ainda mais contra um ADO que estava defendendo com dez jogadores a uma distância de 30 ou 40 metros... Imagine só se ele não estivesse em campo.”

Perez justamente considera chamativo o fato de Hadj Moussa não ter mais tido um papel relevante na reta final, quando o Feyenoord buscava o 3 a 2. “Sabe o que foi tão engraçado? Estava 2 a 2, faltavam 7,5 minutos, sendo quatro minutos de acréscimos. Eu estava vendo aquele jogo e me perguntava por que eles insistiam tanto pela esquerda. Aos 86:32, foi a última vez que Hadj Moussa tocou na bola”, contou o analista.

Eredivisie
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Eredivisie
Den Haag crest
Den Haag
HAA
Fortuna Sittard crest
Fortuna Sittard
SIT

“Como único jogador de linha, ele não tocou na bola nos últimos sete minutos. Isso, claro, é culpa dos companheiros de time do Feyenoord, porque quem é que quer a bola no Feyenoord? Hadj Moussa. Mas eles continuavam indo pela esquerda. Eu pensei: será que eles ficaram malucos ou algo assim?”

“Ele simplesmente tinha que exigir que aqueles meio-campistas acionassem ele. Aí alguma coisa acontece. Eu achei isso muito estranho!”, concluiu Perez.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google