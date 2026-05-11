Kenneth Perez está convencido de que a transferência do craque da Eredivisie é inevitável: “Que talento!”

Kenneth Perez e Marciano Vink adoraram o jogo do FC Twente no último domingo, em que os laterais chamaram especialmente a atenção. Mats Rots, em particular, recebeu muitos elogios no programa “Dit Was Het Weekend” da ESPN.

“Junto com Van Rooij, são realmente dois laterais que você pode ficar observando durante toda a partida”, começa Vink. “Há sempre muita coisa acontecendo. Ele também não para, está sempre em movimento.”

“Ele sente o cheiro, ele percebe e pensa: ‘Se eu correr agora, a bola vai chegar até mim.’ Ele é realmente de ouro para o FC Twente.” Assim, Rots foi muito ativo em várias ocasiões e teve uma participação importante no 4 a 0, que foi marcado por seu irmão mais velho, Daan.

No entanto, Vink também vê um ponto a melhorar. “O aspecto defensivo e a falta de atenção no seu próprio campo precisam melhorar muito, se ele quiser dar esse passo.”

Perez também está muito satisfeito com Rots. Vink logo faz a comparação com outros laterais como Anass Salah-Eddine e Devyne Rensch, que deram o salto para a Itália. “Eles eram laterais bastante respeitados na Holanda, mas lá quase não têm espaço, porque a parte defensiva talvez não seja o que os clubes querem ver.” Vink acredita, portanto, que Rots deve permanecer no Twente por pelo menos mais um ano.

Perez não vê a Itália como o próximo passo ideal. O dinamarquês acha que uma transferência para a Espanha combina mais com ele, embora também ache que Rots deva ficar mais um tempo na Holanda. “Na Espanha, vejo que ele se encaixa perfeitamente. Ele ainda está no início da carreira, mas que talento! Ele vai embora com certeza. Não dá para segurá-lo.”

Por fim, o zagueiro do Twente, Ruud Nijstad, também recebe elogios de Perez. Uma transferência parece inevitável também para ele. “Esses clubes não querem esperar muito tempo. Eles querem ele e Nijstad”, é a conclusão.