Kenneth Perez: "De longe, o melhor que vi em muito tempo!"

Kenneth Perez está profundamente impressionado com o futebol que o Feyenoord apresentou neste domingo contra o PEC Zwolle. O time de Roterdã venceu por nada menos que 7 a 0, e principalmente o primeiro tempo causou grande impressão no analista da ESPN: "Foi, de longe, o melhor tempo de uma equipe que vi em muito tempo."

O Feyenoord se recuperou de forma convincente em Zwolle da dolorosa derrota por 5 a 1 para o FC Barcelona na Champions League. A equipe de Giovanni van Bronckhorst dominou desde o primeiro minuto, acertou a trave duas vezes logo no início com Givairo Read e acabou construindo a maior derrota da história do PEC.

Perez gostou sobretudo da movimentação do time de Roterdã. "É claro que é muito fácil dizer que o Zwolle não joga nada e não fez nada, mas também já vimos o Zwolle complicar outros times. O que eles não conseguiram enfrentar hoje foi o padrão de movimentação do Feyenoord."

O ritmo das combinações também chamou a atenção de Perez. "Achei principalmente que eles sentiram muito bem quando precisavam tocar a bola de primeira e quando não. Quando você joga muito de primeira, ganha ritmo na partida, e isso automaticamente significa que há jogadores se desmarcando."

Segundo o ex-meio-campista, o Feyenoord esteve em movimento o tempo todo, o que fez com que o PEC mal conseguisse entrar nos duelos. "No treino, você tem exercícios com os quais tenta alcançar isso, porque, se quer jogar de primeira, as pessoas precisam estar sempre se movimentando. O Feyenoord fez isso o tempo todo. Na verdade, foi uma grande roda de bobinho."

Marciano Vink ficou pelo menos tão entusiasmado quanto com o que viu em Zwolle. "Eu não vi uma equipe fazer um primeiro tempo como o do Feyenoord, em que tudo funcionou."

O Feyenoord teve tanta movimentação, tanta profundidade e tantas combinações bonitas. Isso foi realmente futebol de alto nível", disse Vink.