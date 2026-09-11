Kehrer: "Com certeza estou aberto a isso no Ajax"

Thilo Kehrer assinou contrato com o Ajax no Deadline Day. "Foi a primeira vez para mim. Muito empolgante, foi diferente. Estou feliz por estar aqui", revelou o zagueiro alemão nesta sexta-feira, em conversa com a ESPN.

Kehrer soube do interesse do Ajax pela primeira vez um dia antes. "Tudo aconteceu muito rápido: conversas com Jordi (Cruijff, red.), com o técnico. Depois, os clubes concluíram tudo. No dia seguinte, eu já estava a caminho."

O reforço da janela de verão logo recebeu uma mensagem do compatriota Marc-André ter Stegen, que foi emprestado pelo Barcelona. "Eu não precisava perguntar muita coisa. Já conhecia muito bem o Ajax. Joguei no Schalke, não muito longe daqui. Tudo já estava muito claro."

Kehrer pensou bem na ida para o Ajax. A ambição do clube acabou sendo decisiva. "O mais importante para mim é ser competitivo e disputar títulos, ter a ambição de ganhar troféus e jogos. Isso é possível aqui. A base está aí, agora precisamos fazer isso funcionar."

Kehrer, que veio do Monaco, logo ficou impressionado com seu novo ambiente de trabalho. "A dimensão, o estádio, a atmosfera e o futebol puro. O clube tem seu próprio DNA."

Kehrer assinou em Amsterdã até meados de 2027. Se depois disso ele também seguirá no Ajax, ainda não está claro. "Ainda não sei. Vamos ver como a temporada se desenrola, mas certamente estou aberto a isso. Ainda há muitos jogos até o ano que vem. Vamos ver."

O que tornou tudo mais fácil para Kehrer foi o fato de ele já conhecer Caio Henrique e Simon Adringa dos tempos de Monaco. "Fica mais fácil quando você tem conhecidos. Eles ajudam você a se integrar. Você já tem uma conexão. Foi bom revê-los. Conheço Marc ter Stegen e Julian Brandt da época em que jogava contra eles na Bundesliga e da seleção alemã."