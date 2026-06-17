Kees Smit está mantendo conversas e parece saber onde vai jogar na próxima temporada

O AZ está em negociações com Kees Smit para prolongar sua permanência no clube. O meio-campista ainda tem contrato até meados de 2028, mas o AZ quer renegociar e prorrogar seu contrato, segundo o Voetbal International.

Smit é frequentemente associado a uma transferência para o exterior. O jogador, que disputou uma partida pela seleção holandesa, é cobiçado, entre outros, pelo Real Madrid e pelo FC Barcelona.

Recentemente, Smit afirmou que não descarta a possibilidade de permanecer por mais tempo em Alkmaar. Ele declarou à Rodi Media que sente que ainda não está pronto para deixar o AZ.

O meia de 20 anos está, portanto, em negociações com o AZ, segundo as declarações do novo diretor técnico Niels van Duinen.

“Li as declarações de Kees e vejo isso como algo positivo. Conversamos com ele sobre o assunto. Todos ficaremos muito felizes se ele ficar aqui.”

“Estamos no meio de uma Copa do Mundo. O mercado ainda está para aquecer. Sabemos o que está sendo dito e escrito. Precisamos ver como as coisas vão se desenrolar”, conclui ele.

Em março, Smit foi convocado de surpresa por Ronald Koeman para a seleção holandesa para os amistosos contra a Noruega e o Equador.

Apesar de ter sido titular contra a Noruega (vitória por 2 a 1), ele não foi convocado para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá.