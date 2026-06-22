Kees Smit é totalmente sincero: “Discordo do motivo que Koeman deu para me deixar em casa”

Kees Smit revelou, em entrevista ao Noordhollands Dagblad, por que Ronald Koeman não o convocou para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O meio-campista do AZ estreou pela Seleção Holandesa em março, durante o amistoso contra a Noruega (vitória por 2 a 1). Na partida seguinte (empate em 1 a 1 contra o Equador), ele não entrou em campo.

Após a última temporada, Smit foi convidado para um estágio de treinamento no Campus da KNVB, em Zeist, junto com vários outros jogadores.

Lá, em determinado momento, Koeman lhe comunicou que ele ficaria em casa durante este torneio. “Estávamos todos no banco de reservas e ele nos chamou, um por um, para falar com ele em campo.”

“Koeman disse que não me via como um número seis. Ele me vê mais como um oito ou um dez, e nessas posições havia concorrência demais”, revela o meio-campista de 20 anos. “Eu vejo as coisas de outra forma, mas isso é lógico. Espero estar presente no Campeonato Europeu daqui a dois anos.”

“Estou muito chateado com isso. É claro que a gente se pergunta se não foi por nossa própria culpa. No final da última temporada, eu não estava em forma e perdi duas partidas, o que também não ajudou”, continua Smit.

“Mesmo assim, assisto aos jogos da Seleção Holandesa com o mesmo prazer. Gosto especialmente do clima positivo que se instala no país quando eles vencem”, conclui ele.