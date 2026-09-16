Kasper Dolberg elogia companheiro de equipe no Ajax: “Eu gosto de jogadores assim”

Kasper Dolberg parece ter reencontrado seu melhor futebol no Ajax. O atacante contribuiu com dois gols e duas assistências nos últimos dois jogos e, com isso, voltou de vez à briga pela posição de centroavante.

Ao que tudo indica, ele já ultrapassou Marcos Leonardo na hierarquia. O brasileiro, contratado pelo diretor técnico Jordi Cruijff por 20 milhões de euros, sequer entrou nas últimas duas partidas. Algo notável, já que a chegada de Leonardo quase fez Dolberg deixar o Ajax no início deste verão europeu.

“Claro que eu tive dúvidas”, contou Dolberg após a vitória por 5 a 1 sobre o Willem II ao Algemeen Dagblad. “O clube contratou dois atacantes. Por isso, fiquei em dúvida sobre o que era melhor fazer.”

Dolberg não se sentiu escorraçado, mas percebeu que precisava pensar bem sobre seu futuro. Por isso, foi conversar com o técnico Míchel Sánchez. “Só que ele não podia me dar garantias”, disse o dinamarquês. Como as transferências para o FC Midtjylland e o Lille OSC não se mostraram viáveis, Dolberg decidiu permanecer em Amsterdã.

“No fim das contas, decidi ficar por um motivo. Qual? Isso não é importante. O mais importante é que decidi ficar, porque acho que este é o melhor lugar para mim. Acho que posso ter um papel importante. Temos um bom time e acho que podemos ganhar tudo. E eu quero contribuir para isso e fazer parte disso.”

Dolberg vê que, apesar da forte concorrência, o Ajax tem um elenco mais forte do que na temporada passada. “Há muitas boas contratações. Jogadores que também estão na melhor idade: experientes, mas ao mesmo tempo com fome de vencer aqui. Acho que há muita qualidade no grupo. Tenho uma sensação muito boa em relação a isso. Claro que ainda temos muito a provar e a melhorar, mas a base já está aí.”

Em seguida, ele destaca especificamente Julian Brandt e Tolu Arokodare. “Joguei agora pela primeira vez com o Brandt, mas gosto desse tipo de jogador, que sempre procura os atacantes imediatamente. Ainda precisamos nos conectar mais. Já o Tolu é um monstro dentro da área. Um especialista quando se trata de posicionamento. Aí discutimos situações de jogo. Ainda posso aprender bastante com ele”, concluiu Dolberg.