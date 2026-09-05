Karim El Ahmadi e Arnold Bruggink esperam que Ruben van Bommel seja convocado pela primeira vez para a seleção da Holanda ainda neste mês. Eles disseram isso no VriendenLoterij Eretribune da ESPN.

O PSV venceu o clássico contra o Ajax por 3 a 1 no sábado. O nome mais comentado após a partida foi o de Van Bommel. E mais em sentido negativo do que positivo.

O ponta do PSV deu uma entrada dura em Aaron Bouwman no segundo tempo, e o jogador precisou deixar o campo lesionado. Van Bommel foi punido com cartão amarelo.

Depois da partida, falou-se muito sobre esse incidente, mas o apresentador Jan Joost van Gangelen menciona no VriendenLoterij Eretribune que o analista Arnold Bruggink também quer dar alguma atenção positiva ao atacante.

“Um jogador muito comentado, naturalmente: Ruben van Bommel. Falamos dele em sentido negativo”, disse Van Gangelen, antes de se dirigir a Bruggink. “Mas você já disse: é uma pena, porque hoje ele jogou realmente bem. Ele é muito rápido, tecnicamente habilidoso e ainda por cima extremamente forte.”

Bruggink respondeu: “Ele tem tudo de um ponta moderno. Se você olhar para a forma como ele pode jogar... Ele quer a bola em profundidade, mas também no pé. Ele é tão rápido nos primeiros metros... Com isso, ele oferece muita ameaça.”

“Acho que ele certamente será convocado. Você não acha?”, disse então El Ahmadi. Bruggink respondeu: “Sim, acho que sim.”

Van Bommel ainda não havia sido convocado anteriormente para a seleção da Holanda. No entanto, ele já disputou dezesseis partidas internacionais pela Jong Oranje, nas quais marcou quatro gols.