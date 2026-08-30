Karim Benzema (38) rescinde contrato com o Al-Hilal e pode se aposentar

Karim Benzema e o Al-Hilal vão se separar com efeito imediato, informa Fabrizio Romano. O francês rescindiu seu contrato e agora está diante de uma grande decisão sobre o seu futuro.

Aos 38 anos, Benzema se transferiu em 2023 do Real Madrid para o Ittihad Club. O vencedor da Bola de Ouro no ano anterior fez, em janeiro de 2026, a surpreendente mudança para o rival Al-Hilal.

Após meio ano no clube, Benzema agora está livre no mercado, mas é possível que já tenha feito sua última partida. "Benzema vai anunciar rapidamente sua decisão sobre o futuro", escreveu Romano.

"Se aposentar e outro clube saudita são as opções. Um retorno à Europa não vai acontecer", afirmou Romano. A notícia sobre Benzema chega ao mesmo tempo que a apresentação de Ollie Watkins no Al-Hilal.

Se a chegada de Watkins tem algo a ver com a decisão de Benzema, por enquanto não está claro. O inglês, de 30 anos, chegou ao Villa em 2020 e marcou nada menos que 91 gols na Premier League pelo clube de Birmingham.

Watkins custa ao Al-Hilal cerca de 60 milhões de euros e vai jogar ao lado, entre outros, de Crysencio Summerville. O internacional holandês já havia se transferido neste verão da Inglaterra para a Arábia Saudita.

Benzema foi durante anos, no Real, considerado um dos melhores centroavantes do mundo. Especialmente após a saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus em 2018, Benzema saiu da sua sombra.

Benzema marcou 354 gols pelo Real e, com isso, deu uma grande contribuição ao sucesso do clube na última década. Além da Bola de Ouro, ele conquistou, entre outros títulos, a Champions League cinco vezes e quatro campeonatos nacionais.