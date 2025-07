Kansas City Current x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Teal Rising Cup 2025

Equipes se enfrentam nos Estados Unidos neste sábado por torneio amistoso

Kansas City Current e Palmeiras entram em campo neste sábado (11), às 22h (horário de Brasília), em jogo amistoso válido pela semifinal da Teal Rising Cup 2025. A partida acontece no CPKC Stadium, em Kansas City, e tem transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (confira a programação completa de futebol aqui).

Jogando em seus domínios, o Kansas City Current busca aproveitar o apoio de sua torcida a grande campanha na NWSL, onde ocupa a primeira posição, para seguir adiante.

Liderando a tabela do Campeonato Paulista e já classificado para o mata-mata do Brasileirão Feminino, o Palmeiras tenta fazer bonito no torneio, apesar dos desfalques por conta da Copa América Feminina.

Prováveis escalações

Kansas City Current: Ivory; Mace, Ball, Sharples, Izzy Rodriguez; Rocky Rodríguez, Hutton; Cooper, DiBernardo, Chawinga; Bia Zaneratto. Técnico: Vlatko Andonovski

Palmeiras: Ravena; Rhay Coutinho, Pati Maldaner, Poliana, Giselly; Laís Melo, Ingryd Lima, Yoreli Rincón, Brena Carolina, Taina Maranhão; Anny Marabá. Técnica: Camilla Orlando

Desfalques

Kansas City Current

Convocada para a Copa América Feminina pelo Brasil, Lorena está fora.

Palmeiras

Na disputa da Copa América Feminina, Kate Tapia (Colômbia), Joselyn Espinales (Equador), Fe Palermo e Amanda Gutierres (ambas Brasil) estão indisponíveis. Se recuperando de uma artroscopia no joelho, Lais Estevam permanece ausente.

Quando é?