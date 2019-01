Kane diz que Tottenham precisa encerrar jejum de títulos

O artilheiro da Premier League também falou sobre a partida contra o Manchester United, neste domingo (13)

Artilheiro da Premier League ao lado de Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal (ambos com 14 gols), Harry Kane segue a demonstrar semanalmente que é um dos atacantes mais letais do futebol mundial. Mas não bastam apenas os gols (foram seis em seus últimos sete jogos) pelo Tottenham: o atacante quer acabar com o jejum de títulos que já dura 11 anos no clube do Norte de Londres.

“Eu digo há um bom tempo que o objetivo de um jogador de futebol profissional é ganhar troféus pelo seu time”, disse em entrevista para a Sky Sports. “Não haverá sensação melhor do que ganhar alguma coisa ao lado destes caras. Todos nós trabalhamos muito duro ao longo destes últimos três ou quatro anos para transformar os Spurs em uma equipe que compete a cada ano”.

“Estamos em uma boa posição, na semifinal (da Copa da Liga Inglesa) com vantagem de 1 a 0 (sobre o Chelsea), estamos na FA Cup e Champions League e não estamos muito longe na Premier League, embora seja um longo caminho a ser percorrido”.

“Até aqui, tudo ótimo, mas foi neste estágio da temporada que nós caímos no passado, então é importante neste ano que a gente continue lá em cima, trabalhando mais duro ainda para chegarmos a estes jogos para tentar trazer (os troféus) para casa”.

Kane também falou sobre o duelo contra o Manchester United, neste domingo (13), pela 12ª rodada da Premier League. A equipe treinada pelo interino Ole Gunnar Solskjaer acumula cinco vitórias no mesmo número de partidas desde a chegada do norueguês a Old Trafford.

“Eles tiveram fases nesta temporada em que não foram bem, mas estão em uma sequência muito boa agora. Nós queremos focar em nós mesmos e não ficarmos muito preocupados com o outro time. Se jogarmos da forma que podemos, com energia e intensidade, podemos ganhar de qualquer um em nosso melhor dia”.