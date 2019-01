Kaká pode assumir diretoria em nova gestão da CBF, diz portal

Entidade quer ter um ex-jogador participando de decisões e discutindo projetos

O nome do ex-meia Kaká vem sendo analisado pela gestão que assumirá a Confederação Brasileira de Futebol a partir de abril, quando Rogério Caboclo tomará posse como presidente, para ocupar um cargo na entidade. As informações são do portal UOL.

A ideia, segundo a matéria, é trazer um ex-jogador para participar de decisões e discutir projetos e mudanças na modalidade. A ideia é repetir o que vem sendo feito por Mauro Silva na Federação Paulista de Futebol.