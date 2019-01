Kaká leva estrelas do futebol mundial ao Paquistão

O brasileiro celebrou a recepção animada que teve ao chegar no país, que busca se recuperar da violência terrorista

Donos de um total de três prêmios de melhor jogador do mundo, Kaká e Figo desembarcaram nesta quinta-feira (10) em Karachi, no Paquistão, onde irão participar de dois amistosos de futebol no país, que se recupera das mazelas causadas pela violência terrorista.

"Recebi calorosas boas-vindas, tenho uma ótima impressão dos paquistaneses e do país", disse Kaká, eleito pela Fifa o melhor do mundo em 2007, na apresentação do World Soccer Stars 2019.

Eleito pela Fifa em 2001 e detentor da Bola de Ouro, entregue pela France Football, em 2000, o português Figo também demonstrou ânimo com a empreitada, em vídeos postados em sua conta de Instagram que mostram o ânimo dos torcedores paquistaneses – apesar de o esporte mais popular do país seja o cricket.

As duas partidas serão disputadas apenas no mês de abril, e os outros jogadores ainda não foram anunciados.