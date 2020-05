K-League: classificação, jogadores brasileiros, onde assistir e últimos campeões

Coreia do Sul é mais um país a ter a bola rolando em meio à pandemia do novo coronavírus

Para quem está com abstinência de futebol, uma boa notícia: a K-League, primeira divisão da , começou na última sexta-feira (8).

O torneio pode não ser um dos mais badalados do mundo, mas é um dos principais da Ásia e, convenhamos, é bem mais relevante que os campeonatos de Nicarágua, Turcomenistão, Taiwan e Belarus, que estavam rolando em meio à pandemia até agora.



A K-League teria início no dia 29 de fevereiro, mas o novo coronavírus forçou o adiamento. Agora, o país asiático tem a situação controlada (foram só três novos casos registrados no país na véspera da abertura da competição) e todos os jogadores da primeira e da segunda divisão tiveram resultado negativo em testes. Pronto para conhecer mais o "Coreanão"? Veja mais detalhes do torneio abaixo!

Classificação e jogos

A K-League começou na última sexta-feira (todas as partidas sem público e com jornalistas, cinegrafistas e até os reservas usando máscaras). Atual tricampeão, o Jeonbuk Motors bateu o Suwon Bluewings em casa por 1 a 0, gol de Dong-gook Lee aos 39 minutos do segundo tempo. O brasileiro Murilo Henrique foi titular pelos anfitriões.

Neste sábado, mais três jogos. Destaque para a goleada por 4 a 0 do Ulsan Hyundai sobre o Sangju Sangmu. O brasileiro Júnior Negão fez dois gols e homenageou o país natal com uma mensagem na camisa durante a comemoração. Lee Sang-heon e Yoon Bit-Garam fecharam o placar.

Júnior Negão foi pra rede no Koreanão e comemorou dessa forma:pic.twitter.com/PqYpKIfMur — Corneta Caipira (de 🏠) (@cornetacaipira) May 9, 2020

Completando os jogos do dia, Incheon United e Daegu FC ficaram no 0 a 0, enquanto o Seongnam Ilhwa foi o único visitante a vencer até o momento na rodada inaugural: 2 a 0 sobre o Gwangju FC, com dois gols de Yang Dong-hyeon.

A primeira rodada será encerrada no domingo, com mais dois confrontos: Pohang Steelers x Busan IPark e Gangwon x FC Seoul. Clique aqui para ver a classificação e os próximos jogos.

Jogadores brasileiros

O é o país estrangeiro com mais representantes na K-League (dez jogadores). Três deles atuam pelo Busan IPark: o meia Rômulo, ex- , e os atacantes Jonatan Reis (ex- , Ipatinga, Boa e outros) e Gustavo Vintecinco, que passou por clubes do interior paulista como Mogi Mirim e .

Dois clubes tem dois brasileiros no elenco: o Daegu conta com os atacantes Edgar (ex- ) e Cesinha, que passou pelo entre 2014 e 2015, enquanto o Gwangju tem no elenco os atacantes Felipe Silva (ex- , , Vila Nova e outros) e Willyan, que não chegou a atuar profissionalmente no país natal.

Completam a lista de "brasucas" da K-League o meia Murilo Henrique, que chegou ao Jeonbuk após defender , e outros clubes, o atacante Adriano Michael Jackson, aquele mesmo, ex- , , Bahia e outros e que atualmente defende o Seoul, e o atacante Júnior Negão, do Ulsan Hyundai, ex- , e muitos outros times.

Onde assistir?



A primeira divisão sul-coreana é transmitida pela televisão em 70 países, mas o Brasil ainda não está entre eles. De qualquer forma, você pode ver a bola rolando no país asiático nos canais oficiais da K-League no Youtube e no Twitter.

Últimos campeões



O Jeonbuk Motors tem sido um verdadeiro bicho-papão na Coreia do Sul nos últimos anos, tendo levantado a taça em 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019. O Seoul quebrou a sequência em 2016, enquanto que o Pohang Steelers, maior campeão nacional, com oito conquistas, não fica com o título desde 2013.