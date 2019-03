Juventus vai discutir renovação de Allegri só após o fim da temporada

Com contrato até 2020, técnico sinalizou nova conversa para decidir futuro

Concentrado para o duelo de volta das oitavas de final da Champions League, Massimiliano Allegri revelou que irá conversar com o presidente da Juventus, Agnelli, apenas após o término da temporada para decidir o seu futuro.

"O presidente e eu nos vimos na noite passada, todas as coisas escritas até agora foram "brincadeiras à parte ". Decidimos que vamos falar sobre a renovação do contrato após a temporada, e estamos totalmente em sintonia. Eu nunca disse que queria deixar a Juventus, assim como o presidente nunca disse que queria mudar de treinador", disse.

Questionado sobre os rumores de uma possível troca de comando na próxima temporada, o treinador foi enfático e negou ficar preocupado com o assunto.

"Os rumores sobre Zidane e Conte? Estou em total harmonia com o clube. Estamos bem no Campeonato Italiano e na Champions League. Quando me levanto sempre vejo o sol. Mesmo quando não há", concluiu.

Com contrato até 2020, Allegri está no comando da Juventus desde 2014.