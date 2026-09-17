O NEC inicia nesta quinta-feira à noite sua campanha na Liga Europa contra a Juventus, que, segundo as casas de apostas, é a grande favorita para vencer o torneio. No papel, a Velha Senhora segue sendo uma potência europeia, mas o especialista em Serie A Wesley Victor Mak vê boas chances de o NEC surpreender em Turim.

Mak, que trabalha na empresa de estatísticas Opta, nutre há anos um grande carinho pela Juventus e tenta acompanhar ao menos um jogo em casa a cada temporada. No momento, porém, há pouco para o torcedor do clube italiano comemorar.

Mau início de temporada

“Sete pontos em quatro jogos já é um dos piores inícios de temporada desde que a Juve foi campeã em 2019/20. Só quando Allegri voltou pela primeira vez como treinador foram conquistados dois pontos em quatro partidas”, lembra Mak. “Ainda não existe de fato uma ideia clara. Nos últimos três anos, treinadores foram demitidos no meio da temporada repetidamente, porque nada funcionava. No último ano foi Igor Tudor. Antes dele, Thiago Motta. E antes dele, Massimiliano Allegri.”

“Normalmente, a Juve era justamente um clube muito tranquilo. Na prática, quase nunca demitia um treinador durante a temporada, e agora isso aconteceu três vezes seguidas. Depois da contratação de Luciano Spalletti em outubro de 2025, você esperava ver alguma linha de jogo, uma filosofia de futebol clara. Isso já não apareceu realmente na temporada passada. Faltando duas rodadas para o fim, a Juve caiu de repente do terceiro para o sexto lugar, e acabou ficando sem vaga na Champions League.”

Também nesta temporada ainda não se percebe exatamente uma linha no jogo da Juve, segundo Mak. “No fim de semana passado, a Juve enfrentou o Sassuolo. Aí você viu que, quando pega um time moderno que tem coragem de jogar, ela sofre imediatamente. O Sassuolo é um adversário de quem a Juventus, no papel, deveria vencer com facilidade, mas a bola ficou sendo tocada de um lado para o outro durante sessenta minutos.”

Depois que o Sassuolo conseguiu abrir o placar no meio da segunda etapa, o duelo da Serie A enfim pegou fogo. O reserva Edon Zhegrova empatou para a Juve na reta final, antes de o Sassuolo voltar à frente aos 89 minutos.

Com seu segundo gol, Zhegrova parecia dar à Juve ao menos um ponto nos acréscimos, mas nos segundos finais tudo deu errado mesmo assim. Justamente o jogador emprestado pela Juve, Vasilije Adzic, aproveitou uma defesa amadora dos visitantes e garantiu os três pontos ao Sassuolo.

Lista enorme de lesões

“Depois da partida, Spalletti disse que a ordem era buscar com tudo o 2 a 3, mas simplesmente não dá para um grande clube ser assim. Tudo depende de circunstâncias aleatórias”, conclui Mak. O que também não ajuda são as muitas lesões. Kenan Yildiz, o capitão Manuel Locatelli e Képhren Thuram estão fora por um período mais longo de qualquer forma e fizeram muita falta nas últimas semanas.

“Yildiz é de longe o melhor jogador do elenco, mas está fora até o fim de novembro com uma pequena fratura no pé. Locatelli é o capitão. Eu, particularmente, não sou exatamente fã dele, mas, na falta de algo melhor, ainda é um jogador útil para escalar. Ele tem uma ruptura no menisco e não volta a atuar neste ano calendário.”

A Juve precisa torcer para que Weston McKennie e Andrea Cambiaso, ausentes nas últimas partidas por lesão, estejam em condições físicas para o duelo com o NEC. Mak, porém, não está otimista. “Eles já estão treinando mais com o grupo. Pode ser que estejam na lista para o jogo. Só não consigo imaginar os dois começando como titulares. Talvez possam entrar nos vinte minutos finais.”

Mak também está longe de se mostrar satisfeito com a política de transferências da Velha Senhora. “Os únicos meio-campistas que eles têm neste momento são Douglas Luiz e Teun Koopmeiners. Na verdade, os dois já poderiam ter saído nas últimas duas janelas de verão. Como torcedor da Juve, isso não te deixa nada feliz.”

A Juventus precisa principalmente torcer para que o zagueiro brasileiro Bremer atinja seu nível normal. “Em geral, ele é bastante sólido, mas contra o Sassuolo também cometeu alguns erros. Se você olhar para a regularidade com que joga, McKennie é o melhor jogador que talvez possa atuar contra o NEC. Só que ele está justamente voltando de lesão.”

“Os meio-campistas da Juve jogam sem confiança”

Enquanto o NEC, sob o comando de Dick Schreuder, apresenta semana após semana um futebol reconhecível e atraente, a Juve depende nesta temporada sobretudo de lampejos individuais no ataque. “O plano tático, para mim, parece ser: dê a bola para um dos pontas”, diz Mak. “Francisco Conceição joga pela direita e, na esquerda, está o jovem Kerim Alajbegovic, de dezoito anos, que foi comprado do Bayer Leverkusen por 32 milhões de euros.”

Principalmente se o NEC pressionar com entusiasmo, ele não consegue imaginar a Juve saindo disso com facilidade. “Os meio-campistas jogam sem confiança e os defensores, na verdade, preferem não ter a bola.”

Mak acredita que o NEC tem de ser capaz de conseguir um bom resultado em Turim. Ele considera pequena a chance de a Juve atropelar facilmente o time de Nijmegen. “Claro que a Juve tem mais qualidade individual, mas o espírito coletivo deve ser muito melhor no NEC. No domingo passado, a Juve não teve um único jogador de linha italiano entre os titulares, e também havia poucos jogadores que realmente têm ligação com o clube.”

“Bremer é o único que tem rendido bem, e no gol está Guglielmo Vicario, que era torcedor do clube quando criança. Se você também olhar quanta crítica Douglas Luiz, Teun Koopmeiners e todos esses outros jogadores receberam nos últimos anos por não estarem jogando bem... Isso também não cria um ambiente agradável dentro do clube.”

Atualmente, a Juve tem três jogadores com passagem pela Eredivisie sob contrato. Alguém que de qualquer forma não vai jogar um minuto contra o NEC é Arkadiusz Milik. O ex-jogador do Ajax não foi inscrito pela Juve para a Serie A nem para a Liga Europa. “Acho que, nos últimos três anos, ele rompeu o ligamento cruzado duas vezes. Ainda se cogitou uma transferência para um clube do deserto, mas isso acabou não avançando. Milik ainda está sob contrato com a Juve agora como uma espécie de goodwill.”

Teun Koopmeiners, por outro lado, é esperado entre os titulares. O internacional da seleção da Holanda atuou com frequência como zagueiro central na temporada passada. Por causa das muitas lesões no meio-campo, ele provavelmente terá de fazer a proteção junto com Douglas Luiz nesta quinta-feira à noite.

Mak ficaria surpreso se Koopmeiners conseguisse comandar a Juve contra o NEC. “Há duas semanas, ele marcou contra o Parma. Aquilo foi basicamente sua primeira ação de destaque desde o duelo da Champions League com o Galatasaray, quando fez dois gols sem querer. Fora isso, ele não é nem sombra do Koopmeiners que vimos na Atalanta. Lá, ele marcava regularmente de longe e aparecia pelo campo todo durante noventa minutos. Na Juve, às vezes você tem a sensação de que Koopmeiners pensa: não faço ideia do que preciso fazer aqui.”

Mak, porém, faz uma ressalva. “Há pouquíssimos jogadores que saem da Atalanta e rendem bem em outro lugar. A sensação é que muitos jogadores também não conseguem atingir seu nível normal assim que passam a jogar na Juve. Não existe realmente uma explicação para isso. Você viu isso um pouco no passado com Matthijs de Ligt. E na temporada passada com caras como Jonathan David e Loïs Openda, que são ótimos jogadores. David e Openda, em seus novos clubes, Atlético de Madrid e Olympique Lyon, voltaram ‘simplesmente’ a balançar as redes com facilidade.”

Conceição pode machucar o NEC?

Francisco Conceição pode ser o diferencial da Juve contra o NEC nesta quinta-feira à noite. O ponta português não rendeu tudo o que se esperava no Ajax e rapidamente ficou infeliz em Amsterdã. Conceição acabou revitalizando a carreira no FC Porto e, assim, conquistou uma transferência de peso para a Juve, onde se tornou titular absoluto.

Seu rendimento, porém, ainda deixa um pouco a desejar. Na temporada passada, ele somou apenas 3 gols e 5 assistências em 31 jogos da Serie A. “Se Conceição finalizar 10% melhor, ele pode chegar aos dois dígitos”, prevê Mak. “Em 2026, ele já acertou a trave ou o travessão seis vezes. Ainda é um jogador muito de momentos, que dribla muito bem e é rápido. Conceição trabalha duro e hoje também recompõe com entusiasmo. É dele que vem atualmente o maior perigo. Só que, sem números, isso naturalmente também adianta pouco.”

Será interessante ver como a Juve vai entrar em campo contra o NEC nesta quinta. Randal Kolo Muani é o centroavante principal, mas talvez Spalletti opte por Nick Woltemade, emprestado pelo Newcastle United. Mak, pelo menos, aprovaria essa escolha. “Kolo Muani ainda não agradou em nada. Woltemade entrou por quinze minutos na estreia. Aí já pareceu razoável. Ele consegue prender um pouco melhor a bola. Contra um NEC que pressiona alto, Woltemade também parece uma opção melhor, porque a Juve naturalmente tem velocidade suficiente pelos lados.”

Juventus vulnerável defensivamente

Contra o NEC, a principal missão da Juve será não ceder muitas finalizações no alvo. “Eles concedem poucos expected goals. O problema é que toda vez que uma bola vai no gol, ela entra imediatamente. Isso também acontecia na temporada passada. Na época, Michele Di Gregorio estava no gol. Era um goleiro bastante ruim. Em dezesseis ocasiões, a primeira finalização no alvo de um adversário resultou diretamente em gol sofrido. São estatísticas bizarras.”

Segundo Mak, seu sucessor Vicario é um pouco mais sólido. “Mas contra o Milan, a primeira finalização no alvo da Juve também entrou de imediato e, fora de casa contra o Sassuolo, ele teve de sofrer três gols, embora eles tenham chutado apenas seis vezes no alvo.”

Mak também está curioso para saber se a Juve conseguirá conter o ataque do NEC. Enquanto os defensores na Serie A muitas vezes têm adversários diretos que conseguem neutralizar, Bryan Linssen vai circular bastante pelo campo, enquanto Clement Bischoff e Dusan Tadic também aparecem às vezes por dentro a partir da ponta.

“Normalmente, na Serie A eles colocam Bremer contra um centroavante. Aí, em geral, tudo se resolve. Nos duelos físicos, ele quase sempre leva a melhor, mas, se também precisar percorrer distâncias muito grandes pelo campo para acompanhar um jogador móvel, aí fica bem mais difícil.”

Como torcedor fiel, Mak naturalmente torce por uma vitória da Juve, mas, segundo ele, não será simples. “Eu certamente não contaria com uma vitória fácil. Se a Juve vencer, seria por pura qualidade ou porque o NEC entraria em campo com algum nervosismo. Para muitos jogadores, naturalmente será a primeira vez jogando Liga Europa em um grande estádio.”

“Na temporada passada, o NEC foi um pouco melhor do que o esperado. Marcou 77 vezes a partir de 64 expected goals. Isso é uma superação de desempenho bem grande. Nesta temporada, eles estão muito mais em linha com isso. Se o NEC conseguir atingir contra a Juve o nível que mostrou no ano passado, então certamente há, sim, chance de buscar um resultado em Turim.”



