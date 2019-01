Juventus quer contar com Isco em junho, diz jornal italiano

Velha Senhora já tem Aaron Ramsey como grande alvo para dar mais uma opção de meio de campo, já Isco pode chegar ao fim da temporada

O jornal italiano Tuttosport, noticiou nessa segunda-feira (07) o suposto interesse da Juventus em Isco Alarcón, do Real Madrid. De acordo com a publicação, o meia espanhol é pretendido para aterrisar em Turim após o fim da atual temporada, em junho.

Isco vem vivendo uma fase irregular no Real Madrid de Santiago Solari. Amado por Julen Lopetegui, o meia espanhol tem jogado muito menos após a chegada do treinador argentino. Isco jogou 10 jogos sob o comando de Lopetegui e também os mesmos 10 no período de Solari. O número de gols (2), de assistência (1) e de cartão amarelo (1) é igual sob os dois técnicos, a grande mudança, porém, está nos minutos. Sob Lopetegui foram 647 minutos, contra 391 minutos sob Solari.

Isco entrou em campo na derrota do Real Madrid para a Real Sociedad no último domingo (06), aos 12 minutos do segundo tempo e não conseguiu causar impacto no jogo.

Um dos motivos que pode dificultar a negociação é a presença de Paulo Dybala. O argentino conhecido como 'La Joya' é parte importantíssima do elenco e tem uma função semelhante a de Isco, por isso, dificilmente a Velha Senhora traria Isco sem precisar negociar Dybala. Aí entra o grande dilema.

O meia-atacante argentino interessa ao PSG, Bayern de Munique e Manchester City e uma proposta de menos de 100 milhões de euros (cerca de R$ 420 milhões) não deve ser nem cogitada para levar o camisa 10 da Juventus.