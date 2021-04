Juventus promete multa a jogadores que fizeram festa interrompida pela polícia; Arthur é um deles

20 pessoas teriam participado de festa na casa de um jogador da Juve, incluindo Arthur e Dybala, violando os protocolos de prevenção à Covid-19

A pandemia do novo coronavírus segue com níveis alarmantes por todo o mundo e, mesmo assim, festas clandestinas e aglomerações são noticiadas a cada dia. E isso não é algo que acontece apenas no Brasil. Segundo a imprensa italiana, três jogadores da Juventus, incluindo o brasileiro Arthur, participaram de uma festa que foi interrompida pela polícia local. Agora, o clube italiano promete multar os envolvidos.

As informações foram divulgadas pelo diário La Stampa, da Itália, e relatam uma festa realizada na casa do norte-americano Weston McKennie, na noite passada (31). Então, por volta das 23h30 (horário local), um carro de polícia se dirigiu ao local para interromper a festa que acontecia, obviamente, de modo não autorizado, após uma denúncia anônima.

Um dos convidados era o brasileiro Arthur, que acertou sua transferência para a Juventus após se envolver constantemente em polêmicas deste tipo em Barcelona, algo que, ao que tudo indica, estava interferindo em seu rendimento dentro de campo.

Na última partida da Velha Senhora, inclusive, contra o Benevento, o brasileiro cometeu um erro grave na saída de jogo, entregando a bola nos pés do atacante adversário, que não desperdiçou. O lance foi determinante para a derrota da equipe de Andrea Pirlo, que chegou a criticar o brasileiro após a partida.

Além dele, curiosamente, Dybala também estava na festa segundo as informações. Cabe destacar que o argentino contraiu a Covid-19 no início da pandemia, no ano passado, e revelou ter passado por momentos difíceis com a doença.

Quando os policiais chegaram na casa de McKennie, os presentes na festa, cerca de 20 pessoas, teriam relutado em abrir o portão. Uma vez lá dentro, contudo, os oficiais encontraram uma violação clara dos regulamentos anti-Covid e todos os envolvidos serão devidamente sancionados. Além disso, os três jogadores também serão punidos pelo clube italiano.