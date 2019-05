Juventus pode pagar mais de R$ 100 milhões por Emerson Palmieri e facilitar liberação de Sarri

Ainda sem técnico, a Velha Senhora pode preencher a vaga com o técnico que venceu seu primeiro título na carreira ao conquistar a Europa League

Duas caras novas podem pintar na na próxima temporada: Maurizio Sarri, atual treinador do , e Emerson Palmieri, também dos Blues, que atua como lateral-esquerdo. As informações são de La Gazzetta dello Sport e do Tuttosport.

Após uma temporada conturbada no time de Londres, Maurizio Sarri se afirmou ao conquistar o primeiro título de campeão da sua carreira: venceu a com o Chelsea e se valorizou ainda mais no mercado. Por isso, ele deve se reunir nessa semana com a alta diretoria dos Blues para definir seu futuro.

Isso porque a Juventus está interessada em contar com o trabalho do treinador da Toscana e o Chelsea pode liberar o técnico por uma compensação de 6 a 7 milhões euros(cerca de R$ 30 milhões).

Porém, a opção da Juve contratar Emerson Palmieri para facilitar a negociação por Sarri também pode acontecer. O time de Turim pode pagar 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 130 milhões) pelo lateral ítalo-brasileiro. Mais ou menos como aconteceu com Jorginho há um ano, que acabou sendo uma espécie de 'imposto' pago pelo Chelsea ao por Sarri.