Juventus monitora Roberto Firmino; Liverpool conta com brasileiro

Italianos já fizeram contato com o estafe do atleta. Atacante brasileiro tem contrato até junho de 2023 em Anfield

A Juventus monitora a situação de Roberto Firmino no mercado da bola. Os italianos não formalizaram uma proposta pelo atacante do Liverpool, mas podem apresentar números ainda nesta janela de transferências, como soube a GOAL. Os ingleses desejam a manutenção do brasileiro e não pensam em negociá-lo.

O clube da Itália fez alguns contatos nos bastidores a fim de entender a situação do brasileiro em Anfield. O atacante de 30 anos tem mais um ano de contrato com os ingleses.

Em que pese a chegada de Darwin Núñez nesta temporada, Roberto Firmino ainda conta com aprovação de Jürgen Klopp no vestiário. O técnico alemão deseja a sequência do jogador em Anfield e não pretende perdê-lo no mercado da bola.

Roberto Firmino já disse publicamente que gostaria de cumprir o contrato com o Liverpool. Entretanto, uma oferta de um gigante europeu e com garantia de mais minutagem pode fazer o atleta reconsiderar a sua permanência. A Juve, neste momento, avalia se seria interessante uma proposta formal pelo atleta.

Mesmo que exista interesse, a Juventus ainda não sinalizou com uma proposta oficial. O clube italiano pensa na contratação do atleta para o setor ofensivo, independentemente da recente chegada de Dušan Vlahović. O centroavante da Sérvia incorporou o elenco comandado por Massimiliano Allegri em janeiro deste ano e tem contrato até 30 de junho de 2026.

O site TuttoMercato, da Itália, disse, em publicação neste domingo (24), que há uma proposta de 23 milhões de euros (R$ 127,4 milhões na cotação atual) pela aquisição do jogador.

Na última temporada pelo Liverpool, Firmino disputou 35 partidas pela equipe, com 11 gols marcados e cinco assistências. Ele foi titular em apenas 17 compromissos e somou 1.786 minutos em campo.