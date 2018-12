Juventus está confiante em recontratar Pogba, afirma jornal

Meio-campista francês tem jogado muito bem no Manchester United desde a saída de José Mourinho, mas Juve ainda crê em transferência

Paul Pogba vive nova vida no Manchester United após a demissão de José Mourinho. Com golaços e grandes exibições, ele tem brilhado, sido o cara do time e muito elogiado desde a saída do técnico português.

No entanto, segundo a imprensa inglesa, nem isso fez a confiança da Juventus em promover o retorno do francês diminuiu.

Interessada no meio-campista, que brilhou em Turim, a Juve segue confiante em recontratar Pogba, de acordo com o Sunday Express.

O francês chegaria ao clube após o fim da atual temporada. No entanto, resta ver se Pogba, que também interessa ao Barcelona, não seguirá no Manchester United, uma vez que voltou a brilhar em Old Trafford e parece mais feliz com a saída de Mourinho.