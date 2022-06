Juventus entra firme na briga por David Neres

Clube italiano pode atravessar o Benfica e garantir a contratação do brasileiro revelado pelo São Paulo

O Benfica tem negociação avançada com David Neres, mas pode perder o brasileiro para a Juventus. Segundo soube a GOAL, o clube italiano fez contato com o estafe do atleta no intuito de abrir negociação.

Ainda segundo soube a reportagem, a demora do Benfica para sacramentar o negócio deu brecha para que a Juventus chegasse junto e as chances da negociação com o clube italiano avançar são boas.

O atacante brasileiro, que pertence ao Shakhtar Donestk, não ficará no clube ucraniano devido aos problemas no país por conta do conflito com a Rússia.

Aos 25 anos, ele ainda sonha com uma vaga na Copa do Qatar e a escolha do clube neste momento pode pesar bastante e recolocar o atleta na briga por uma nova chance na equipe de Tite.

Neres chegou ao Shakhtar em janeiro deste ano, numa operação que custou 12 milhões de euros ao clube ucraniano. O jogador, revelado no São Paulo, não chegou a fazer nenhuma partida com a camisa do time atual.