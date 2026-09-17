O NEC estreia nesta quinta-feira à noite na Europa League contra a Juventus, que, segundo as casas de apostas, é a grande favorita ao título do torneio. No papel, a Velha Senhora segue sendo uma potência europeia, mas o especialista em Serie A Wesley Victor Mak vê chances suficientes para o NEC aprontar em Turim.

Mak, que trabalha na empresa de estatísticas Opta, nutre há anos uma grande simpatia pela Juventus e tenta acompanhar ao menos um jogo em casa a cada temporada. No momento, porém, há pouco motivo para um torcedor do clube italiano sorrir.

Início ruim de temporada

“Sete pontos em quatro jogos é um dos piores inícios de temporada desde que a Juve foi campeã em 2019/20. Só quando Allegri voltou pela primeira vez como treinador foram conquistados dois pontos em quatro partidas”, lembra Mak. “Ainda não existe realmente uma ideia clara. Nos últimos três anos, treinadores foram demitidos no meio da temporada repetidamente, porque as coisas simplesmente não funcionavam. No último ano foi Igor Tudor. Antes dele, Thiago Motta, e antes ainda, Massimiliano Allegri.”

“Normalmente, a Juve era justamente um clube muito tranquilo. Praticamente nunca se demitia um treinador durante a temporada, e agora isso aconteceu três vezes seguidas. Depois da contratação de Luciano Spalletti em outubro de 2025, você esperava ver alguma linha de jogo, uma filosofia de futebol clara. Mas isso já não apareceu realmente na temporada passada. A duas rodadas do fim, a Juve caiu de repente do terceiro para o sexto lugar, ficando assim fora da Champions League.”

Também nesta temporada ainda não dá exatamente para identificar uma linha de jogo da Juve, segundo Mak. “No fim de semana passado, a Juve enfrentou o Sassuolo. E aí ficou claro que, quando encontra um time moderno que tem coragem de jogar, sofre imediatamente. O Sassuolo é um adversário que a Juventus, no papel, deveria vencer com facilidade, mas a bola ficou sendo trocada de um lado para o outro durante sessenta minutos.”

Depois que o Sassuolo conseguiu abrir o placar no meio da segunda etapa, o duelo da Serie A finalmente pegou fogo. O reserva Edon Zhegrova empatou para a Juve na reta final, mas o Sassuolo voltou a ficar à frente aos 89 minutos.

Com o seu segundo gol, Zhegrova parecia dar à Juve ao menos um ponto nos acréscimos, mas nos segundos finais tudo deu errado mesmo assim. Justamente Vasilije Adzic, emprestado pela Juve, aproveitou uma defesa amadora dos visitantes e garantiu a vitória do Sassuolo.

Uma longa lista de lesionados

“Depois do jogo, Spalletti disse que a instrução era ir com tudo em busca do 3 a 2, mas simplesmente não dá para um grande clube ser assim. Tudo depende de coincidências”, conclui Mak. O que também não ajuda são as muitas lesões. Kenan Yildiz, o capitão Manuel Locatelli e Khéphren Thuram estão fora por um período mais longo de qualquer maneira e fizeram muita falta nas últimas semanas.

“Yildiz é, de longe, o melhor jogador do elenco, mas está fora até o fim de novembro com uma pequena fratura no pé. Locatelli é o capitão. Eu, pessoalmente, não sou exatamente fã dele, mas, na falta de opção melhor, é um jogador útil para escalar. Ele sofreu uma lesão no menisco e não volta a atuar neste ano.”

A Juve precisa torcer para que Weston McKennie e Andrea Cambiaso, que ficaram fora dos últimos jogos por lesão, estejam em condições de enfrentar o NEC. Mak, porém, não está otimista. “Eles já estão treinando mais com o grupo. Pode ser que estejam relacionados. Só não consigo imaginar os dois começando como titulares. Talvez possam entrar nos últimos vinte minutos.”

Mak também está longe de estar satisfeito com a política de transferências da Velha Senhora. “Os únicos meio-campistas que eles têm neste momento são Douglas Luiz e Teun Koopmeiners. Na verdade, os dois já podiam ter saído nas últimas duas janelas de verão. Como torcedor da Juve, isso não anima ninguém.”

A Juventus precisa torcer especialmente para que o zagueiro brasileiro Bremer atinja seu nível normal. “Em geral, ele é bastante sólido, mas contra o Sassuolo também cometeu alguns erros. Se você olhar para a regularidade, McKennie é o melhor jogador que eventualmente pode atuar contra o NEC. Embora ele esteja voltando agora de lesão.”

'Os meio-campistas da Juve jogam sem confiança'

Enquanto o NEC, sob o comando de Dick Schreuder, apresenta semana após semana um futebol reconhecível e atraente, a Juve depende nesta temporada principalmente de lances individuais no ataque. “O plano tático me parece ser: dê a bola para um dos pontas”, diz Mak. “Francisco Conceição joga pela direita, e pela esquerda está o jovem Kerim Alajbegovic, de dezoito anos, contratado do Bayer Leverkusen por 32 milhões de euros.”

Especialmente se o NEC pressionar com entusiasmo, ele não consegue imaginar a Juve saindo disso com facilidade. “Os meio-campistas jogam sem confiança, e os defensores preferem nem receber a bola.”

Mak acredita que o NEC tem condições de conseguir um bom resultado em Turim. Ele considera pequena a chance de a Juve atropelar com facilidade o time de Nijmegen. “Claro que a Juve tem mais qualidade individual, mas o espírito coletivo deve ser muito melhor no NEC. No último domingo, a Juve não teve um único jogador italiano de linha entre os titulares, e também poucos caras que realmente tenham uma ligação com o clube.”

“Bremer é o único que teve bom desempenho e, no gol, está Guglielmo Vicario, que era torcedor do clube quando criança. E se você olhar quanta crítica Douglas Luiz, Teun Koopmeiners e todos esses outros jogadores receberam nos últimos anos por não jogarem bem... Isso também não cria um ambiente agradável dentro do clube.”

No momento, a Juve tem três jogadores sob contrato com passagem pela Eredivisie. Um nome que certamente não vai atuar contra o NEC é Arkadiusz Milik. O ex-jogador do Ajax não foi inscrito pela Juve para a Serie A e para a Europa League. “Acho que, nos últimos três anos, ele rompeu o ligamento cruzado duas vezes. Ainda tentaram ver se ele poderia se transferir para um clube do deserto, mas isso acabou não acontecendo. Milik ainda está sob contrato com a Juve hoje como uma espécie de goodwill.”

Teun Koopmeiners, por outro lado, é esperado entre os titulares. O internacional da seleção holandesa atuou com frequência como zagueiro central na temporada passada. Por causa das muitas lesões no meio-campo, ele provavelmente terá de fazer a proteção ao lado de Douglas Luiz nesta quinta-feira à noite.

Mak ficaria surpreso se Koopmeiners conseguisse conduzir a Juve contra o NEC. “Há duas semanas, ele marcou contra o Parma. Aquilo foi basicamente sua primeira contribuição relevante desde o duelo da Champions League com o Galatasaray, quando marcou duas vezes sem querer. Fora isso, ele não é nem sombra do Koopmeiners que vimos na Atalanta. Lá, ele marcava regularmente de longe e estava em todo o campo durante noventa minutos. Na Juve, às vezes você tem a sensação de que Koopmeiners pensa: não faço ideia do que devo fazer aqui.”

Mak, porém, faz uma ressalva. “Há pouquíssimos jogadores que saem da Atalanta e vão bem em outro lugar. A sensação é de que muitos jogadores também não conseguem atingir seu nível normal assim que passam a jogar na Juve. Não existe realmente uma explicação. Isso já dava para ver um pouco no passado com Matthijs de Ligt. E na temporada passada com caras como Jonathan David e Loïs Openda, que são ótimos jogadores. David e Openda, em seus novos clubes, Atlético de Madrid e Olympique Lyon, ‘simplesmente’ voltaram a balançar as redes com facilidade."

Conceição pode machucar o NEC?

Francisco Conceição pode ser o jogador capaz de fazer a diferença para a Juve contra o NEC nesta quinta-feira à noite. O ponta português não se firmou completamente no Ajax e rapidamente ficou insatisfeito em Amsterdã. Conceição acabou revitalizando sua carreira no FC Porto e, assim, conquistou uma grande transferência para a Juve, onde se tornou titular absoluto.

Seu rendimento, no entanto, ainda deixa um pouco a desejar. Na temporada passada, ele somou apenas 3 gols e 5 assistências em 31 jogos da Serie A. “Se Conceição finalizar dez por cento melhor, pode chegar aos dois dígitos”, projeta Mak. “Em 2026, ele já acertou a trave seis vezes. Ainda é um jogador de momentos, que dribla muito bem e é rápido. Conceição é um trabalhador incansável e hoje também volta com entusiasmo para marcar. É dele que vem atualmente a maior parte do perigo. Só que, sem números, isso também não adianta muito, claro.”

Será interessante ver como a Juve vai se apresentar contra o NEC nesta quinta-feira. Randal Kolo Muani é o centroavante titular, mas talvez Spalletti opte por Nick Woltemade, emprestado pelo Newcastle United. Mak aprovaria essa escolha. “Kolo Muani ainda não agradou em nada. Woltemade entrou por quinze minutos na estreia. E ali até que pareceu razoável. Ele consegue segurar melhor a bola. Contra um NEC que pressiona alto, Woltemade também parece uma opção melhor, porque a Juve naturalmente tem velocidade suficiente pelos lados.”

Juventus vulnerável atrás

Contra o NEC, o principal para a Juve será não permitir tantos chutes no gol. “Eles concedem poucos expected goals. O problema é que toda vez que uma bola vai no gol, ela entra de imediato. Isso também aconteceu na temporada passada. Naquela época, Michele Di Gregorio estava debaixo das traves. Era um goleiro bastante ruim. Em dezesseis ocasiões, o primeiro chute no gol de um adversário resultou imediatamente em gol sofrido. São estatísticas bizarras.”

Segundo Mak, seu sucessor Vicario é um pouco mais sólido. “Mas contra o Milan, o primeiro chute no gol da Juve novamente entrou de cara e, fora de casa contra o Sassuolo, ele teve de sofrer três gols, embora eles tenham finalizado apenas seis vezes no alvo.”

Mak também está curioso para saber se a Juve conseguirá conter o ataque do NEC. Enquanto na Serie A os defensores frequentemente enfrentam adversários diretos que podem neutralizar, Bryan Linssen vai circular bastante pelo campo, enquanto Clement Bischoff e Dusan Tadic também às vezes puxam da ponta para dentro.

“Normalmente, na Serie A eles colocam o Bremer contra um centroavante. Aí, em geral, dá certo. Nos duelos físicos, ele quase sempre leva a melhor, mas, se também tiver de percorrer distâncias muito grandes pelo campo para seguir um jogador móvel, aí fica bem mais complicado.”

Como torcedor fiel, Mak naturalmente torce por uma vitória da Juve, mas acredita que não será fácil. “Eu certamente não esperaria uma vitória tranquila. Se a Juve vencer, seria por pura qualidade ou porque o NEC atuou com algum nervosismo. Para muitos jogadores, naturalmente será a primeira vez disputando Europa League em um grande estádio.”

“Na temporada passada, o NEC foi um pouco melhor do que o esperado. Marcou 77 vezes a partir de 64 expected goals. Isso é uma sobreperformance considerável. Nesta temporada, eles estão bem mais em linha com isso. Se o NEC conseguir atingir contra a Juve o nível que mostrou no ano passado, então certamente dá para buscar um resultado em Turim.”



